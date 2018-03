Marktstart: Ab 9799 Euro rollt der bis zu 160 km/h schnelle Kymco AK 550i ABS derzeit zu den Händlern. Foto: Kymco/dpa-tmn (dpa)

Weiden (dpa/tmn) - Mit dem Touring-Roller AK 550i ABS will Kymco die Dynamik eines Motorrades mit dem Komfort und den praktischen Vorteilen eines Rollers koppeln. Außerdem sei das Modell der erste vernetzte Roller, sagt der taiwanesische Hersteller.

Derzeit startet die Auslieferung in den Handel, wo das Modell ab 9799 Euro kostet. Via Smartphone, einer App und Tasten am Lenker kann der Fahrer auf ein interaktives Netzwerk zugreifen. Damit kann er unter anderem die Cockpitanzeigen individualisieren und sich Infos zu Wetter, Navirouten oder Tankstellen anzeigen lassen. Im Stand informiert das System etwa auch über verpasste Anrufe oder Facebook-Meldungen. Per Suchfunktion lässt sich der Parkplatz des Rollers via Handy orten.

Digitale Welten: Zusammen mit der kalifornischen IT-Firma Noodoe hat Kymco ein interaktives Netzwerk für den Roller entwickelt, das etwa via Handy im Stand auch Nachrichtendienste anzeigen kann. Foto: Kymco/dpa-tmn (dpa)

Der Roller unter anderem mit Brückenrahmen und Hinterradschwinge aus Aluminium wiegt 230 Kilogramm. Der neue 550-ccm-Viertakter mit 37,5 kW/51 PS verfügt über zwei sehr tief und flach verbaute Zylinder, was den Schwerpunkt auf 461 Millimeter über der Straße legt. Maximal 160 km/h kann der Roller fahren.

Neben dem normalen Fahrmodus gibt es einen besonderen Modus für nasse Verhältnisse. Dieser reduziert automatisch die Leistung und sorgt für weicheres Gasgeben. Stauraum für Fahrer und Sozius gibt es unter dem Sitz und in zwei Handschuhfächern.