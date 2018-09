Sportliches Coupé

Lexus bringt aufgefrischten RC zum Jahreswechsel

Ruhiger und stabiler soll der neue RC fahren, den Lexus zum Jahreswechsel in den Handel bringen will. Hierfür hat der japanische Hersteller einige Veränderungen an dem Coupé vorgenommen - außen und innen.