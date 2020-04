2000 Euro Aufpreis

Lexus verpasst dem ES digitale Außenspiegel

Kamera und Bildschirm statt Außenspiegel. Was bislang eher in Fahrzeugstudien steckte, kommt beim Lexus ES nun in die Serienfertigung - gegen Aufpreis versteht sich.