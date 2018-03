Nadelstreifen-Design: Auf dem Genfer Autosalon im März soll der Mercedes-Maybach mit neuem Kühlergrill debütieren. Foto: Daimler AG/dpa-tmn (dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - Mercedes gönnt der Maybach-Version der S-Klasse jetzt einen noch exklusiveren Auftritt. Zum Genfer Autosalon (8. bis 18. März) zeigen die Schwaben deshalb ein Update für die XL-Version der Luxuslimousine.

Dabei montiert Mercedes ihrem gegenüber der S-Klasse um 20 Zentimeter auf beinahe 5,50 Meter gestreckten Flaggschiff einen neuen Kühlergrill mit feinen Längsrippen. Die sollen von den Nadelstreifen eines Anzugs inspiriert worden sein und zeigten sich erstmals an der Studie Maybach 6. Außerdem gibt es künftig auf Wunsch wieder eine Zweifarblackierung, teilte der Hersteller weiter mit. Innen bietet Mercedes neue Farbkombinationen für die Polster an und fertigt die Ziernähte nun auch in Kupfer, Gold oder Platin.

An der Technik ändert sich nach der Modellpflege aus dem letzten Sommer dagegen erst einmal nichts. Es bleibt bei zwei Motorvarianten: Dem S560 mit einem 4,0 Liter großen V8-Benziner mit 345 kW/469 PS und dem S600 mit seinem 6,0 Liter großen V12-Motor, der 469 kW/630 PS leistet.