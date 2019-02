Überarbeitung des SUV

Mercedes bereitet Modellpflege für GLC vor

Am Rande von Testfahrten in Schweden hat Mercedes nähere Details zum überarbeiteten GLC mitgeteilt, der auf dem Genfer Autosalon im März Premiere feiern soll. Was kann das kompakte SUV der Stuttgarter?