Die neue B-Klasse von Mercedes soll ab Dezember bestellt werden können und ab Februar bei den Händlern stehen. Foto: Daimler AG (dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - Mercedes präsentiert auf dem Pariser Autosalon (Publikumstage 4. bis 14. Oktober) eine sportlichere und deutlich modernisierte B-Klasse. Der Van kann ab Dezember bestellt und ab Februar gefahren werden, wie der Hersteller mitteilt.

Von außen ist die neue B-Klasse an einer neuen Front mit flachem Bug und etwas niedrigerem Dach, der stärker betonten Schulterlinie sowie einem Heck mit geteilten Rückleuchten zu erkennen. Auffällige Neuerung innen ist ein Cockpit mit zwei frei stehenden Bildschirmen, auf denen das Bediensystem samt Sprachsteuerung läuft. Zudem übernimmt Mercedes etwa die Ambientebeleuchtung aus der A-Klasse.

An den Abmessungen und damit auch am Platzangebot ändert sich beim Generationswechsel nur wenig. So bietet der Kofferraum der B-Klasse 455 bis 1540 Liter Stauraum. Mehr Flexibilität verspricht eine um 14 Zentimeter verschiebbare Rückbank, die ab Mitte 2019 lieferbar sein soll und 705 Liter Kofferraum ohne Preisgabe von Sitzplätzen bietet.

Unter der Haube gibt es eine Premiere: Mercedes hat seinen jüngsten Vierzylinder-Diesel aus den großen Limousinen für den Quereinbau weiterentwickelt und bietet den 2,0-Liter mit 110 kW/150 PS oder 140 kW/190 PS nun auch in der B-Klasse an - in Kombination mit einer neuen Achtgang-Doppelkupplung. Dazu gibt es einen 1,5 Liter großen Diesel mit 85 kW/115 PS und zwei Benziner: den B 180 mit 100 kW/136 PS oder den B 200 mit 120 kW/163 PS.

Die Fahrleistungen hat Mercedes noch nicht veröffentlicht, aber bereits Verbrauchswerte zwischen 4,1 Litern Diesel und 5,6 Litern Benzin genannt. Das entspricht CO2-Werten von 109 bis 129 g/km.