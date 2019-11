Der Mercedes-Maybach GLS 600 ist ein Geländewagen im Luxus-Bereich und kommt im zweiten Halbjahr 2020 in den Handel. Foto: Daimler AG/dpa-tmn (Daimler AG / dpa)

Guangzhou (dpa/tmn) - Mercedes steigt in den Wettbewerb der Highend-Geländewagen und schickt sein Modell GLS als Maybach-Version gegen Modelle wie Rolls-Royce Cullinan oder den Bentley Bentayga ins Rennen.

Der 5,21 Meter lange Luxusliner wurde jetzt auf der Motorshow im chinesischen Guangzhou enthüllt und soll im zweiten Halbjahr 2020 in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.

Der Maybach GLS bekommt zwar keine eigenständige Karosserie, unterscheidet sich vom gewöhnlichen GLS aber dennoch auf den ersten Blick: Denn er hat einen neuen Kühlergrill, deutlich mehr Chromornat und auf Wunsch eine Zweifarb-Lackierung. Außerdem bekommt er riesige Trittleisten von mehr als zwei Metern Länge, die sich beim Türöffnen automatisch rund 20 Zentimeter weit aus dem Wagenboden schieben.

Innen sind die Unterschiede noch deutlicher. Während der GLS im Fond bis zu fünf konventionelle Plätze anbietet, gibt es im Maybach nur zwei, die dafür umso komfortabler sind: Weit in die Mitte und nach hinten gerückt, lassen sie sich wie im Flugzeug in Liegeposition bringen. Zudem gibt es Klappsitze und ein Barfach in der Mittelkonsole.

Den Antrieb des Geländewagens übernimmt dem Hersteller zufolge eine eigens für den Maybach neu konfigurierte Version des 4,0 Liter großen V8-Motors mit Mildhybrid-Technik: Der Benziner leistet 410 kW/558 PS und wird von einem E-Motor mit 16 kW/22 PS unterstützt.

Der 2,8 Tonnen Wagen beschleunigt binnen 4,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und erreicht bis zu 250 km/h. Dabei verbraucht er laut Hersteller im Mittel 11,7 Liter und kommt auf einen CO2-Ausstoß von 266 g/km. Preise wurden noch nicht genannt.