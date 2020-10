Luxusstern im Dezember

Mercedes startet S-Klasse ab 96 094 Euro

Mit jeder neuen S-Klasse rollt traditionell das Flaggschiff der Mercedes-Limousinen auf die Straße. Die Erwartungen an das Luxusauto sind also hoch - welche Details stecken in der neuen S-Klasse?