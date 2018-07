Auf Reisen

Nachtanken, wenn Tank nur noch zu einem Viertel voll

Auf einer langen Autofahrt in den Urlaub, kann man unverhofft in stockenden Verkehr oder auch Stau geraten. Dann ist es wichtig, dass der Tank durchhält. Wann man am besten nachtanken sollte, um abgesichert zu sein. Und was zu tun ist, wenn das Auto liegenbleibt.