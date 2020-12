Echt, schon Oldie?

Neue Autokandidaten für das H-Kennzeichen

Golf III gegen den Astra, so hieß vor knapp 30 Jahren das neue Duell in der Kompaktklasse. Aber auch andere Modelle debütierten 1991 - und rücken damit ab 2021 in die Oldtimer-Generation vor.