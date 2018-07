Hochdach-Kombi für Familien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neuer Citroën Berlingo startet im September ab 19.090 Euro

Im September startet Citroën seinen Berlingo in dritter Auflage. Beim dann in zwei Längen erhältlichen Hochdach-Kombi wollen die Franzosen unter anderem viele elektronische Assistenten an Bord anbieten.