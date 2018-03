Mit Lenk-Assistent

Neuer Kia Ceed bietet mehr Platz und frische Motoren

Kia will auf dem Genfer Autosalon die Vielseitigkeit seines Kompaktwagens Ceed unter Beweis stellen. So dürfen Besucher das Modell als Schrägheck- und Kombi-Variante in Augenschein nehmen.