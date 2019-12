Mehr Platz und Infotainment

Neuer Mercedes GLA kommt im Frühjahr

Mit dem GLA können Kunden seit 2014 in die SUV-Welt von Mercedes einsteigen. Fürs Frühjahr will der Hersteller die zweite Generation des Kompakt-SUVs auf die Straßen rollen lassen. Was ist neu?