Neuer VW Caddy ab rund 23 000 Euro

Volkswagen bringt Ende des Jahres den neuen Caddy in den Handel. Was sich beim Hochdachkombi ändert - der sich immer noch Familie, Hobby und Gewerbe gleichermaßen andienen will.