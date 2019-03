Mit Ecken und Kanten und Hybrid-Technik darunter: Nissans Studie IMQ. Foto: Nicolas Blandin/dpa-tmn (Nicolas Blandin / dpa)

Genf (dpa/tmn) - Auf dem Genfer Autosalon (7. bis 17. März), demonstriert Nissan, in welche Richtung das Design künftiger Crossover-Modelle gehen könnte. Anschauungsobjekt ist die Studie IMQ.

Unter den kantigen Flächen und Linien verbirgt sich Hybridtechnik. Zwei E-Motoren und ein Verbrenner treiben die Studie an. Der 1,5-Liter-Benziner kann als Generator bei Bedarf Strom produzieren. Das System leistet 250 kW/340 PS und geht mit bis zu 700 Newtonmeter (Nm) Drehmoment zu Werke. Es leitet die Kraft an alle vier Räder weiter - wuchtige 22-Zöller in ausgestellten Radhäusern.

Nissans Genf-Studie IMQ: Die Systemleistung des Hybrid-Crossovers gibt der Hersteller mit 250 kW/340 PS an, das Drehmoment mit maximal 700 Newtonmeter (Nm). Foto: Nicolas Blandin/dpa-tmn (Nicolas Blandin / dpa)

Der Innenraum wartet mit vier sportlich geschnittenen Einzelsitzen auf. Die Türen öffnen gegenläufig, eine B-Säule gibt es nicht. Auffälligstes Merkmal ist eine von vorne bis hinten führende Mittelkonsole, zentrales Bedienelement ein 33 Zoll großer Bildschirm.