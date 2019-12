Für mindestens 35.250 Euro

Peugeot 2008 ab April auch als E-Auto

Der SUV-Boom hält an. Grund genug für Peugeot, die zweite Generation seines City-SUVs an den Start zu bringen. Auch ein E-Motor ist zu bekommen. Was rollt da auf die Kunden zu?