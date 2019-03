Nicht mehr als 150 Exemplare

Pininfarina präsentiert Supersportwagen mit Elektroantrieb

Rasend schnell und elektrisch: Pininfarina schickt auf dem Autosalon in Genf einen Elektrosportler gegen Bugatti und Co ins Rennen. Der Battista soll nur in kleiner Auflage produziert werden.