Stuttgart (dpa/tmn) - Porsche komplettiert die Palette seines E-Autos Taycan: Als vierte Antriebsvariante nach 4S, Turbo und Turbo S kommt die große Sportlimousine laut Hersteller jetzt auch als Basismodell auf den Markt.

Die Preise beginnen zum Start der Auslieferung im März bei 83.520 Euro und liegen damit um rund 20.000 Euro unter denen der bisherigen Modelle. Zwar belässt es Porsche anders als bei den Verbrennern bei nur vier Varianten. Doch dafür stellt der Hersteller noch für den Sommer 2021 eine zweite Karosserie-Version analog zum Panamera Sport Turismo mit steilem Heck und großer Kofferraumklappe in Aussicht.

Der Antrieb in diesem von außen nur am Typenschriftzug zu erkennenden Taycan ermöglicht mit der serienmäßigen Batterie eine Dauerleistung von 240 kW/326 PS und kurzfristige Spitzen von 300 kW/408 PS. Bei der gut 5700 Euro teureren Version mit der größeren Batterie an Bord sind es 280 kW/380 PS und 350 kW/476 PS. Unabhängig vom Akku sind die Fahrleistungen identisch: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Taycan in 5,4 Sekunden, und Schluss ist bei 230 km/h.

Mit den 79,2 kWh der Standardbatterie (Performance) kommt der Taycan auf 431 Kilometer Reichweite, mit den 93,4 kWh des großen Akkus (Performance Plus) liegt der Normwert bei 484 Kilometern. Das sind rund 70 Kilometer mehr als im Topmodell Turbo S und 20 Kilometer mehr, als der 4S bestenfalls schafft. Geladen wird mit bis zu 270 kW, so dass die Akkus binnen etwas mehr als 20 Minuten von 5 auf 80 Prozent kommen und in 5 Minuten der Strom für 100 Kilometer fließt.

