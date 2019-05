Vorsicht beim Rangieren

So sind Anfänger sicher mit dem Bootsanhänger unterwegs

Wollen Wasserratten mit größeren Kalibern als aufblasbaren Gummibooten in See stechen, kann ein Anhänger nötig werden, um Jolle oder Jacht mit dem Auto zu transportieren. Was ist zu beachten?