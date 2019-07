Zum 50. Geburtstag des Nissan GT-R gibt es den GT-R50. Foto: Nissan (Nissan / dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Normalerweise heißen seine Konkurrenten Porsche 911, Mercedes-AMG GT oder Chevrolet Corvette, und schon das ist für einen Nissan eher ungewöhnlich. Schließlich beschenken sich die Japaner sonst vor allem mit Kleinwagen, Crossovern und SUV.

Doch wenn der GT-R jetzt zum 50. Geburtstag in einer Sonderserie des italienischen Entwicklungsdienstleisters Italdesign an den Start geht, stielt er selbst Exoten von Lamborghini oder Bugatti die Schau. Vielleicht trifft das nicht auf Leistung und Spitzengeschwindigkeit zu, auch wenn sich der GT-R50 da weit jenseits dessen bewegt, was man von einem Nissan erwarten würde.

Unter der Haube steckt der bekannte V6-Turbo mit 3,8 Litern Hubraum. Foto: Nissan (Nissan / dpa)

Aber auf jeden Fall ist das bei der Exklusivität der Fall: Denn mehr als 50 Exemplare wird es nicht geben, bei einem Grundpreis von 1.178.100 Euro sind die meisten anderen Supersportwagen schon Schnäppchen und der normale GT-R für 99.900 Euro ist kaum mehr der Rede wert.

Blickfang auf dem Boulevard der eiligen Eitelkeiten

Der Nissan-GT-R50 hat 529 kW/720 PS und ein maximales Drehmoment von 780 Nm. Foto: Nissan (dpa)

Dafür bleibt fast kein Bauteil unberührt. Binnen acht Monaten kleiden die Italiener den ohnehin schon aufsehenerregenden GT-R mit einer Hülle aus Karbon komplett neu ein und machen ihn vollends zum Blickfang auf dem Boulevard der eiligen Eitelkeiten. Der Bug wird noch aggressiver. Die Flanken werden muskulöser. Das Dach duckt sich noch flacher, und über dem rund geschliffenen Heck mit der weiter nach unten gezogenen Scheibe thront ein hydraulisch verstellbarer Spoiler, der manchem Wirt als Theke dienen könnte.

Dazu gibt es vorne LED-Scheinwerfer mit einem Blick wie Laserkanonen und am Heck glühende Leuchtringe, die förmlich zu schweben scheinen. So ist einem alle Aufmerksamkeit sicher. Und wem das Gold des Geburtstagsmodells nicht gefällt, dem mischen sie bei Italdesign in Turin eine eigene Farbe, überlassen dem Kunden die originale Rezeptur und garantieren, dass es weltweit kein anderes Auto mit diesem Lack geben wird - egal von welchem Hersteller.

Innen wartet eine aufgeräumte Karbon-Konsole, aus der nur noch ganz wenige Schalter ragen. Die Sportsessel tragen ein aufwendig vernähtes Leder. Foto: Nissan (dpa)

Im Blindflug auf die Überholspur

Auch innen haben Nissan und Italdesign den GT-R gründlich umgebaut. Das von der Playstation inspirierte Cockpit des Originals weicht einer aufgeräumten Karbon-Konsole, aus der nur noch ganz wenige Schalter ragen. Hinter dem Lenkrad flimmert das grüne Digital-Cockpit aus einem Rennwagen und die straff konturierten Sportsessel tragen ein Leder, das so aufwendig vernäht ist wie sonst bei Bentley oder Rolls-Royce.

Mit seinem hydraulisch verstellbaren Spoiler ist der Nissan-GT-R50 ein Blickfang. Foto: Nissan (dpa)

Allerdings merkt man schon bei Einsteigen, dass Schönheit ihren Preis hat. Denn so cool der GT-R von außen aussieht, so schwer macht es das Schaustück seinem Fahrer: Das ohnehin schon knappe Platzangebot schrumpft weiter, das Haupthaar kommt dem Himmel gefährlich nah und zumindest beim Prototypen sind die Spiegel so klein, dass man den Boliden im Blindflug steuert.

Renner der Rekorde

Von der Sonderserie Nissan GT-R50 wird es nicht mehr als 50 Exemplare geben. Der Preis beginnt bei 1.178.100 Euro. Foto: Nissan (Nissan / dpa)

Unter der federleichten Karbonhaube mit den mächtigen Nüstern steckt auch beim GT-R50 der bekannte V6-Turbo mit 3,8 Litern Hubraum. Doch weil Italdesign sich nicht nur als Styling-Studio, sondern als umfassender Entwicklungsdienstleister versteht, haben die Italiener den Motor ebenfalls ein wenig optimiert. Während das Serienmodell in seiner stärksten Version auf 441 kW/600 PS kommt, stehen jetzt 529 kW/720 PS im Fahrzeugschein, und das maximale Drehmoment klettert von 652 auf 780 Nm.

Selbst wenn die letzten Tests noch ausstehen und es finale Daten erst zur Markteinführung im kommenden Frühjahr geben wird, sollte der GT-R50 in deutlich weniger als 3,0 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigen. Und weil er windschnittiger ist und weniger wiegt, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht schneller wäre als die 315 km/h, mit denen der GT-R Nismo aktuell die Generationenfolge anführt. Damit würde der GT-R50 einen weiteren Superlativ sammeln und zum teuersten, stärksten und schnellsten Nissan in der Geschichte werden.

Für Sammlung statt Straße

Zum stärkeren Motor gibt es auch ein neues Setup für das adaptive Fahrwerk des Allradlers. Die sechsstufige Doppelkupplung schaltet schärfer und die Bremsen haben spürbar mehr Biss: Wo schon der normale GT-R ein Biest ist, wird er in der Geburtstagsedition eine Bestie, die Kurven und Konkurrenten frisst, ohne mit der Wimper zu zucken. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis allerdings wird das kaum je ein Kunde ausprobieren. Denn als rasende Rarität wird der GT-R50 eher in klimatisierten Garagen zu sehen sein als auf der Überholspur oder gar in der Boxengasse, und die Nissan-Fans werden ihn wohl allenfalls bei Ausstellungen oder Auktionen zu Gesicht bekommen. Und genau darin liegt ein großes Problem des Goldstücks.

Fazit: Ein lustvoller Lückenbüßer

Er mag spektakulär aussehen und auch so fahren. Doch so gelungen der GT-R50 als Geburtstagsgeschenk an die treuesten Fans auch sein mag, ist er doch nur ein lustvoller Lückenbüßer. Was die Bleifußfraktion von den Japanern eigentlich erwartet, ist keine Rarität für reiche Raser: Mehr als zehn Jahre nach dem Debüt des aktuellen GT-R wäre es so langsam mal Zeit für einen Nachfolger.

Datenblatt: Nissan GT-R50

Motor und Antrieb: V6-Biturbo-Benziner Hubraum: 3800 ccm Max. Leistung: 529 kW/720 PS bei 5500 - 7100 U/min Max. Drehmoment: 780 Nm bei 3600 bis 5600 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Sechsgang-Doppelkupplung

Maße und Gewichte Länge: 4787 mm Breite: 1992 mm Höhe: 1316 mm Radstand: 2780 mm Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: k.A.

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: > 315 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: < 3,0 s Durchschnittsverbrauch: k.A. Reichweite: k.A. CO2-Emission: k.A. Kraftstoff: Super Plus Schadstoffklasse: Euro6d Temp

Kosten Basispreis der Modellreihe: 99 900 Euro Grundpreis des GT-R50: 1 178 100 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer pro Jahr: k.A.

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke