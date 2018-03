Neue Studie: Der Tanoak ist ein 5,44 Meter langer Pick-up, dessen Kühlergrill VW beleuchtet hat. Foto: Volkswagen AG (dpa)

New York (dpa/tmn) - Der VW Amarok bekommt möglicherweise bald einen Bruder: Denn Volkswagen liebäugelt mit einem zweiten Pick-up auf Basis des US-Modells Atlas.

Der auf der Auto Show in New York (Publikumstage 30. März bis 8. April) als Designstudie präsentierte Tanoak basiert wie der VW Golf auf dem modularen Querbaukasten, wurde aber auf XXL-Format gestreckt. So stehen die Achsen nun 3,26 Meter auseinander, und samt Pritsche und Doppelkabine misst der Fünfsitzer 5,44 Meter.

Gegenüber dem ohnehin schon großen Atlas ist er damit 34 Zentimeter länger, bietet 28 Zentimeter mehr Radstand und zudem knapp fünf Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Während die Technik mit Allradantrieb und einem 206 kW/280 PS starken V6-Benziner vergleichsweise konventionell ist, haben sich die Niedersachsen beim Design einiges Neues einfallen lassen.

So hat der nach einem Baum an der amerikanischen Pazifikküste benannte Pritschenwagen nicht nur digitale Instrumente und einen Touchscreen wie der Atlas. Um mehr Aufmerksamkeit zu erregen, gibt es einen beleuchteten Kühlergrill und eine LED-Animation an der Klappe zur Heckpritsche.