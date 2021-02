Auswirkungen des Winters

Warum das Schnee-Entfernen aus Auto-Radkästen so wichtig ist

Scheiben freiräumen, Beleuchtung säubern und stets genügend Wischwasser mit Frostschutz an Bord haben. Autofahrer müssen im Winter an vieles denken - auch an Schneemassen in den Radkästen.