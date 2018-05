Wer sich in brenzlichen Situationen nicht unter Kontrolle hat, sollte das Auto besser stehen lassen. Foto: Jens Büttner (dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - „Gib endlich Gas, Du Penner!“, „Bist Du blind?“ oder „Wo hast Du denn Deinen Führerschein gemacht?“ - Sätze wie diese dürften in deutschen Autos öfters fallen, ist sich die Prüforganisation Dekra sicher. Dazu kommen Hupen, Drängeln, dichtes Auffahren und vieles mehr.

In solchen Momenten rückt Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) in weite Ferne: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“, heißt es dort. Und: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

Das bedeutet im Klartext: Als Autofahrer hat man auch mit unliebsamen Gegebenheiten wie Staus, ständig roten Ampeln oder ortsunkundigen Verkehrsteilnehmern zurechtzukommen und muss mit Fehlern anderer rechnen. Dass es in der Realität häufig anders aussieht, zeigt das nicht selten aggressive Verhalten auf der Straße: „Dies ist auch Ausdruck einer Abwehrreaktion, die als Widerstand gegen äußere oder innere Einschränkungen zu interpretieren ist“, erklärt der Dekra-Verkehrspsychologe Thomas Wagner.

Diese Reaktion resultiere aus dem Gefühl heraus, dass einem durch das Verhalten anderer oder durch sonstige äußere Einflüsse die Freiheit genommen werde, die man zu haben meint. „Die vermeintlich entgangene Freiheit will man sich dann durch Ausgleichshandlungen wie Drängeln, Rasen oder Beschimpfungen wieder zurückholen“, erläutert Wagner.

Doch das muss nicht sein, wenn Autofahrer ein paar Dinge beherzigen. Zum Beispiel, indem sie sich die erwähnten StVO-Grundregeln bewusst machen und Fehler anderer verzeihen. „Grundsätzlich sollte man auch nicht unter Stress oder Zeitnot eine Fahrt antreten, sonst ist man deutlich anfälliger für eine weitere Eskalation“, sagt Wagner.

Wem während der Fahrt auffällt, dass er unter Druck steht, hält er besser an, legt eine Pause ein und atmet tief durch. Bei häufigen Verhaltensentgleisungen sei der Besuch eines Stress-Seminars oder auch eines Fahreignungsseminars zum Punkteabbau empfehlenswert.