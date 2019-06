Aus für eine Familienkutsche: Ford stellt die Produktion seines Kompakt-Vans C-Max ein. Foto: Ford (Ford / dpa)

Bonn/Stuttgart (dpa/tmn) – Saab, Rover, MG und Daihatsu. Alles Automarken, die vom deutschen Markt verschwunden sind. Bald kommt noch die Nissan-Marke Infiniti hinzu.

Die Liste der jährlich auslaufenden Modelle ist noch länger: Ford C-Max, BMW 3er Gran Turismo, Mercedes CLS Shooting Brake, Skoda Yeti, VW Scirocco und der VW Beetle sind nur einige davon. Für Besitzer stellen sich damit einige Fragen: Wie sicher läuft die Ersatzteilversorgung solcher Modelle? Und was müssen Kaufinteressenten beachten?

Die aktuelle Generation des BMW 3er Gran Turismo wird die letzte sein, ein Nachfolgemodell soll es nicht geben. Foto: BMW (BMW / dpa)

Ulrich Köster sieht kein Problem darin, sich ein Auto einer verschwundenen Marke wie Saab, Chevrolet, GM, Rover oder Daihatsu zuzulegen. „Wenn Kunden Spaß an einem bestimmten Modell haben, sollen sie es sich kaufen. Sie sollten dabei nur beachten, dass ältere Fahrzeuge nicht auf dem aktuellen technischen Stand wie Neufahrzeuge sind“, sagt der Experte vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe.

Hersteller halten Ersatzteile oft lange vorrätig

Coupé mit Steilheck: Der kombi-ähnliche Mercedes CLS Shooting Brake gehört zu den vielen Auslaufmodellen auf dem Automarkt. Foto: Daimler AG (Daimler AG / dpa)

Es gebe bundesweit genügend Servicestationen, die solche Marken betreuen. „Mit ein wenig Suche im Internet finden Autofahrer die passende Werkstatt oder einen speziellen Händler, über den Teile besorgt werden können“, sagt Köster.

Das Problem mit auslaufenden Modellen ist kein seltenes Phänomen, sondern kommt bei jeder neuen Fahrzeuggeneration vor. Die meisten Hersteller verpflichten sich, Ersatzteile lange vorrätig zu halten.

Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal eingestellt, Ende der 00er Jahre wieder zum Leben erweckt und 2018 erneut eingestellt: der Scirocco von VW. Foto: Volkswagen AG (Volkswagen AG / dpa)

Es gibt zwar keine gesetzliche Regelung, wie lange die Firmen dies tun müssen. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) liegt der Lebenszyklus von Serie und Nachserienversorgung aber bei mehr als 15 Jahren. Danach kümmern sich bei einigen Herstellern die Klassik- oder Oldtimer-Abteilung um die Ersatzteilversorgung.

Händler können viele Verschleißteile auftreiben

Die Produktion des Skoda Yeti (im Foto) hat der tschechische Autobauer eingestellt. Als Nachfolger ging der größere Karoq an den Start. Foto: Skoda (Skoda / dpa)

Und: Auch wenn ein Modell nicht mehr produziert wird, werden benötigte Ersatzteile und Komponenten häufig weitergebaut. „Viele Fahrzeugkomponenten werden baugleich in anderen Modellen oder Marken eingesetzt. Das lässt sich zwar schwierig herausfinden, ist aber möglich“, sagt Marcel Mühlich vom Auto Club Europa (ACE).

So finden sich viele technische Bauteile eines VW Beetle noch in anderen Modellen von Volkswagen, aber auch in Fahrzeugen von Seat, Skoda und Audi. Bei der Suche helfen Marken- oder Modellclubs, in denen sich Fans einzelner Hersteller oder Autos zusammenschließen, sowie Internetforen.

Die Fahrzeuge der schwedischen Marke Saab werden auf Gebrauchtwagenbörsen noch rege gehandelt. Foto: Christian Charisius (Christian Charisius / dpa)

„Freie Teilehändler können fast jedes Verschleißteil beschaffen. Vertragshändler haben oft die Möglichkeit, über ihr Händlernetz an Teile von anderen Händlern zu kommen“, sagt Mühlich. Bei Marken wie Daihatsu, die vom deutschen Markt zwar verschwunden sind, weltweit aber noch Autos verkaufen, gebe es immer noch Händler, die die Nachfrage nach Ersatzteilen bedienen.

Politik will den Markt öffnen

Marcel Mühlich ist Berater für Technik, Verkehr und Umwelt beim Auto Club Europa (ACE). Foto: Angelika Emmerling/ACE Auto Club Europa e.V (Angelika Emmerling / dpa)

Die Lage könnte sich noch weiter bessern. Denn vor kurzem hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach der Markt für sichtbare Kfz-Bauteile wie Kotflügel, Motorhauben, Außenspiegel oder Scheinwerfer für freie Hersteller geöffnet werden soll. Das Ziel: Ersatzteile sollen deutlich günstiger erhältlich sein.

Natürlich bleibt immer ein gewisses Restrisiko, dass man ein Teil nur mühsam oder gar nicht mehr erhält. Wer ein Auto einer verschwundenen Marke oder eines eingestellten Modells kauft, sollte bereit sein, Eigeninitiative zu zeigen, um Ersatzteile zu erhalten.

Der britische Auto-Hersteller Rover musste 2005 Insolvenz anmelden. Foto: John Giles/epa (John Giles / dpa)

Auch die Experten des ADAC sehen bei eingestellten Modellen kaum Probleme für Autofahrer. Die Erfahrung der letzten Jahre zeige, dass der Ersatzteilemarkt bisher fast jede Lücke geschlossen hat.

Auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung zur dauerhaften Ersatzteilversorgung gebe, bestehe im Rahmen des Kaufvertrages eine Pflicht zur Vorhaltung beziehungsweise Beschaffung nötiger Teile. Dazu zählt laut ADAC, dass innerhalb der Lebensdauer eines Autos Ersatzteile verfügbar sein müssen.

Mit seinen runden Rückleuchten ist der VW Beetle eine echte Charakter-Karosse. Die Produktion des Kultautos stellt Volkswagen diesen Sommer ein. Foto: Volkswagen AG (Volkswagen AG / dpa)

Info-Kasten: Was gilt beim Kauf von ausgelaufenen Auto-Modellen?

Beim Kauf von nicht mehr produzierten Auto-Modellen oder nicht mehr vertretenen Marken gelten ähnliche Kriterien wie bei anderen Gebrauchtwagen. „Auch wenn sich das Auto in einem neuwertigen Zustand befindet, sollten Interessenten darauf achten, dass es vor dem Verkauf technisch geprüft wurde“, sagt Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Dazu zählen sicherheitsrelevante Bauteile wie Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen, Kraftstoffanlage, Elektronik und Sicherheitssysteme.

Bei einem Fachhändler, etwa einem Meisterbetrieb der Kfz-Innung, zählt die Prüfung in der Regel zum Standard. Weiterer Vorteil beim Händlerkauf: Er haftet für die Dauer eines Jahres für Sachmängel, die bei Übergabe des Fahrzeugs vorgelegen haben, sich aber vielleicht erst im Laufe der Zeit zeigen.

Gibt es nach dem Kauf bei einem Innungsbetrieb Streit, können Verbraucher eine Schiedsstelle einschalten. Sachverhalte wie ein zweifelhafter Kilometerstand oder ein nachträglich entdeckter Unfallschaden lassen sich so vielleicht klären.