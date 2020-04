Mal an der Zapfsäule, mal wie hier am Stromkabel: Der Land Rover Discovery Sport ist vom Sommer an auch mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich. Foto: Matthew Howell/Land Rover/dpa-tmn (Matthew Howell / dpa)

Kronberg (dpa/tmn) - Land Rover bietet den Range Rover Evoque und den technisch eng verwandten Land Rover Discovery Sport künftig auch mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb an. Die Preise für den Evoque beginnen dem Hersteller zufolge bei 50 750 Euro, der Discovery Sport kostet mindestens 49 255 Euro.

Beide Geländewagen-Varianten können jetzt bestellt werden und sollen im Lauf des Sommers auf die Straße kommen.

Elektrische Unterstützung für den Verbrenner unter der Haube: Den Range Rover Evoque gibt es bald auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Foto: Matthew Howell/Land Rover/dpa-tmn (Matthew Howell / dpa)

Für den elektrisierten Antrieb kombinieren die Briten einen neuen 1,5 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 147 kW/200 PS, einen 80 kW/109 PS starken Elektromotor an der Hinterachse, ein ebenfalls neues Achtganggetriebe und einen unter der Rückbank montierten Puffer-Akku. Dieser verfügt über einer Kapazität von 15 kWh und ermöglicht je nach Modell eine elektrische Reichweite von bis zu 68 Kilometern. Das drückt den Kraftstoffverbrauch rechnerisch auf 1,9 Liter beim Evoque und 2,0 Liter beim Discovery (43 und 46 g/km CO2).

Im besten Fall an einer 32 kW-Gleichstromsäule in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen, kommt der Antrieb nach Herstellerangaben auf eine Systemleistung von 227 kW/309 PS. Das reicht für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,4 beziehungsweise 6,6 Sekunden und für ein Spitzentempo von maximal 213 km/h. Fahren die Geländewagen rein elektrisch, wird das Tempo allerdings auf 135 km/h limitiert sein.