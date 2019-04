In "Shadow of the Tomb Raider" kämpft sich die junge Lara Croft durch den gefährlichen Dschungel. (Square Enix)

Lara Craft gilt seit eh und je als Tomb Raider. Die Schatzsucherin hat natürlich auch eine Kindheit und Jugend, die in der aktuellen Generation der Spielereihe erzählt wird. In „Rise of the Tomb Raider“ fand sie 2015 heraus, wer ihren Vater umgebracht hat: der Geheimorden Trinity. Dem will sie im dritten Teil der Serie auf den Grund gehen. In Anlehnung an den Vorgänger hat das kanadische Entwicklerstudio Eidos Montreal, das die Reihe nun übernommen hat, das Spiel „Shadow of the Tomb Raider“ genannt.

Dass neue Köpfe hinter dem Spiel stecken, macht sich kaum bemerkbar. Sie spinnen die Geschichte weiter fort und lassen die junge Lara gleich zu Beginn auf Trinity treffen. Im Wettlauf mit ihren Rivalen findet sie gemeinsam mit Begleiter Jonah zuerst eine verborgene Maya-Stadt und reißt sich den Dolch der Göttin Ix Chel unter den Nagel, bevor das Trinitys Pedro Dominguez gelingt.

Doch den ignorierten Warnungen zufolge hat sie damit eine Apokalypse ausgelöst, die es zu verhindern gilt. Wenig hilfreich ist dabei, dass sie den Dolch nur wenig später doch an ihre Widersacher verliert, die mit den magischen Kräften eine neue Weltordnung schaffen wollen. Alles in allem klingt das erst einmal nach einer soliden Geschichte. Die nimmt allerdings trotz des ansprechenden Grundgerüsts nur langsam an Fahrt auf. Zu langatmig gestalten sich die Etappen, in denen Lara mal allein, mal in Begleitung durch den Dschungel läuft, um ihr Zwischenziel zu erreichen.

Die Spielwelt ist dabei durchaus ansprechend. Mangels menschlicher Kontrahenten sieht sich die Schatzsucherin mit den Gefahren der Natur konfrontiert. Die Kämpfe gegen die Jaguare etwa sind immer wieder unterhaltsame Abwechslung. Genauso gestaltet es sich in den Maya-Tempeln, in die geschickt Fallen platziert wurden. Oder die lateinamerikanischen Dörfer mit ihren Bewohnern. All das passt – auch zum Flair der Vorgänger.

Ein stimmiges Szenario

Gelungen sind auch dieses Mal die Rückblenden in Laras Kindheit: Wenn sie im Elternhaus erste Rätsel löst, Regenrinnen hochklettert, über das Dach turnt und Schatzsucherin spielt. Dass sich die Abschnitte zwischen diesen ansprechenden Elementen so hinziehen, ist auf die mangelnde Interaktionen der beiden Hauptprotagonisten zurückzuführen.

Da schlägt sich etwa „Uncharted 4: A Thief's End“, in Spielaufbau und Struktur mit dem neuen Tomb Raider durchaus vergleichbar, mit unterhaltsamen Dialogen auch außerhalb der geschnittenen Szenen besser. Insgesamt ist Eidos Montreal dennoch ein stimmiges Szenario gelungen, das die Serie deutlich weiterführt. Auch die Steuerung, das Kampfsystem und die Vertonung knüpfen an die gewohnte Qualität der Reihe an.