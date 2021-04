Pflanzen gegen Zombies - Schlacht um Neighborville bietet trotz technischer Abstriche ein umfangreiches Paket. (Electronic Arts)

Der Smartphone-Klassiker „Pflanzen gegen Zombies“ hat sich zu einer beliebten Serie entwickelt und mit „Schlacht um Neighborville“ ist nun auch eine Version für die Nintendo Switch erhältlich.

Bereits seit Ende 2019 für die anderen Plattformen erhältlich, hat das amerikanische Entwicklerstudio den bunten Third-Person-Shooter nun auf die Handheld-Konsole portiert und dieser damit den ersten Titel geliefert, der mit der Frostbite-Engine läuft.

Technisch waren dafür offenbar einige Abstriche notwendig. Für die Nintendo-Auflage von „Pflanzen gegen Zombies: Schlacht um Neighborville“ haben die Entwickler unter anderem die Auflösung und die Details runtergeschraubt. Das fällt zwar ins Auge, ist jedoch kein allzu großer Störfaktor. Dafür bietet der Titel eine weitläufige Karte mit abwechslungsreichen Umgebungen.

Schwerer wiegt da, dass es gelegentlich unübersichtlich wird. Gerade bei schnellen Bewegungen oder größeren Zombie-Aufmärschen stößt die Technik an ihre Grenzen. Wer darüber hinweg sieht, bekommt soliden Spielspaß geboten, der auch über einen umfangreichen Mehrspieler-Modus verfügt.

Damals wie heute bieten die „Pflanzen gegen Zombies“-Titel kurzweilige Unterhaltung. In „Schlacht um Neighborville“ gilt es, den Ort vor einer Zombie-Invasion zu beschützen und den Frieden zu wahren. Wie seine Vorgänger nimmt sich der dritte Teil des „Garden Warfare“-Ablegers nicht zu ernst, was insbesondere in den oft flachen Dialogen sichtbar wird. Damit richtet sich die Rahmenhandlung vor allem an jüngere Spieler.

Doch auch Routiniers kommen auf ihre Kosten: Viele Mechaniken erinnern an Klassiker wie „Team Fortress 2“, nicht zuletzt die comicartige Aufmachung. Rennen, hüpfen, schießen - und ein paar Spezialfähigkeiten; fertig ist das Actionabenteuer.

Angesichts des verzögerten Erscheinungsdatums auf der Nintendo-Switch verzichten die Entwickler auf Mikrotransaktionen oder kostenpflichtige Erweiterungen. Damit kommt „Schlacht um Neighborville“ anders als auf den anderen Konsolen von Haus aus im Komplettpaket. Allerdings bleiben Spieler hier unter sich, ein plattformübergreifende Mehrspieler-Modi bietet der Titel leider nicht. Auch die Option, gemeinsam auf einem geteilten Bildschirm zu spielen, fällt weg.

In Summe bietet „Pflanzen gegen Zombies: Schlacht um Neighborville“ solide Unterhaltung mit verkraftbaren Abstrichen. Zumal dieses Genre auf der Nintendo Switch noch nicht übermäßig groß vertreten ist. Vor allem der Mehrspieler-Modus verspricht trotz der Plattformbindung langfristigen Spaß.

Weitere Informationen

Story: 3/7

Grafik: 4/7

Sound: 4/7

Steuerung: 5/7