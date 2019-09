Rein in den Nahkampf: Kammerjäger Zane (links) erhält bei seinen Kämpfen Unterstützung von einer Drohne, die sich aktivieren lässt. (Scott Butterworth / 2K)

Publisher 2K und der Spieleentwickler Gearbox haben sich Zeit gelassen, sehr viel Zeit: Fünf Jahre nach dem Ableger "Borderlands: The Pre-Sequel" und sieben Jahre nach dem Vorgänger "Borderlands 2" bringen die Amerikaner nun den von den Fans sehnsüchtig erwartete Nachfolger "Borderlands 3" auf den Markt.

Für den Spieler gibt es zunächst ein vertrautes Umfeld. Wie schon bei den Vorgängern wählt er einen von vier Kammerjägern aus, die alle ihre eigenen Charaktereigenschaften haben. Und auch den Planeten Pandora kennt der Spieler bereits aus der Vorgängerversion - wenn auch das Spiel mehrere Jahre nach dem Geschehen um den charismatischen Bösewicht Handsome Jack angesiedelt ist.

Schnell wird klar, dass Entwickler Gearbox sich sehr an den Vorgängern orientiert hat. Das ist gut, schließlich waren die Vorgänger auch extrem spaßig zu spielen, wirkt dadurch aber auch deutlich weniger innovativ. Weiterhin geht es darum, die Missionen und Nebenmissionen zu erledigen. Das Hauptaugenmerk der Spieler liegt aber auf der für Borderlands so typische Menge an Waffen, die gesammelt werden können. Pistolen, Raketenwerfer, Maschinengewehre, Granaten - sie alle finden sich in schöner Regelmäßigkeit in Schatzkisten oder werden von Gegnern verloren, die wir im Kampf besiegt haben. So viel Spaß das Sammeln der Waffen auch macht, hat es doch weiterhin einen Nachteil: Auch beim neusten Spiel kann man die Waffen nicht zusätzlich modifizieren, so wie es bei anderen aktuellen Shootern mittlerweile sehr häufig der Fall ist. Dazu wirkt die Inventarliste gerade bei einer Vielzahl gesammelter Waffen, Schilde und Granaten mitunter unübersichtlich.

Waffen mit Doppelfunktionen

Neu ist dagegen, dass die Waffen mehrere spezielle Funktionen haben. Sie verwandeln sich beispielsweise mit einem Tastendruck von einer Brandwaffe in eine Elektrowaffe. Das bietet dem Spieler deutlich mehr Möglichkeiten, sich gegen die verschiedenen Gegner durchzusetzen und macht auch beim Testen sehr viel Spaß. Auch Zielprojektile, die den anschließenden Schüssen den Weg weisen, sind ein neues und ziemlich nettes Gimmick und hilfreich in schweren Kämpfen. Gerade bei den Neuerungen bei den Waffen hat sich Gearbox einiges einfallen lassen. Gleiches gilt für den Skilltree der jeweiligen Charaktere, den man mit einem Levelaufstieg stetig verbessern kann und zusätzliche Boni bekommt.

Aber zurück zum Spiel: Wir ballern uns zunächst in ersten Mission durch Pandora, wo wir auf altbekannte Charaktere wie den Waffenhändler Marcus, die Sirene Lilith und natürlich Claptrap treffen, den nervigen kleinen Roboter, den man bei "Borderlands: The Pre-Sequel" auch selbst steuern konnte. Dabei spricht es für 2K, dass bei der Vertonung für die altbekannten Charaktere wieder die gleichen Synchronsprecher wie bei den Vorgängern verpflichtet wurden. Auch weitere bekannte Charaktere wie Ellie, Moxxie und die mittlerweile erwachsen gewordenen Tiny Tina sind wieder mit dabei beim Potpourri der durchgeknallten Charaktere. Außerdem ist der eigene Charakter nicht mehr so wortkarg. In Anbetracht von Aussagen wie "Mein zweiter Name ist Fatal, Zane Fatal Flynt", wünscht man sich jedoch, dass er doch wieder wortkarger würde. Tatsächlich wirken die eigenen Kommentare doch recht lieblos und wiederholen sich regelmäßig. Ausgerechnet beim eigenen Charakter wirkt der Humor extrem flach - das ist schade, denn der starke Humor zeichnete die Borderlands-Serie bislang eigentlich aus.

Vielfältige Endgegner: So wie hier Mouthpiece sind die Bosskämpfe individueller gestaltet und auch sehr anspruchsvoll. (Scott Butterworth / 2K)

Die Bösewichte sind zu oberflächlich

Nach wenigen Missionen planen wir unsere Flucht mit unserem Raumschiff Sanctuary - Fans von "Borderlands 2" werden auch hier eine Verbindung sehen. Von Pandora geht es auf den Planeten Promethea und wir begegnen erstmals den Haupt-Bösewichten. Die beiden Calypso-Zwillinge sind eigentlich genau das Gegenteil von Handsome Jack: wenig charismatisch, extrem nervig und richtig versessen auf soziale Medien, mit der sie ihre Follower, die "Kinder des Kults", versorgen. Ja, richtig gelesen: In schöner Regelmäßigkeit erscheinen die beiden in Livestreams – auf Fernsehern, in unserem Raumschiff und auf Leinwänden mitten in der Stadt. Unverkennbar ist dabei eine Kritik an der heutigen Nutzung von sozialen Medien. Das ist nervig, macht die Bösewichte aber auch unbeliebt - so wie Bösewichte ja sein sollen. Sie werden zu unserem Wegbegleiter und Kontrahenten auf der Suche nach Kammerschlüsseln, die die Macht im Weltall versprechen. So häufig die beiden auch auftauchen, so wirken sie doch zu oberflächlich und sind eigentlich der größte Schwachpunkt im Spiel. Sarkastische oder pointierte Kommentare wie bei Handsome Jack sucht man nahezu vergebens - generell kann "Borderlands 3" beim Humor nicht das Niveau der Vorgänger erreichen.

Angekommen auf neuen Planeten stellen wir uns immer wieder Aufgaben und finden auch Neuerungen im Spiel. Auf Promethea verabschieden wir uns von unserem Fahrzeug und steigen auf das Monowheel um, einem abgedrehten, einrädrigem und extrem schnellen Gefährt. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt uns auch flott von einem Ort an den anderen. Apropos Ortswechsel: Dort lagen beim Vorgänger die Schwächen, denn um von einem Ort in den nächsten zu wechseln, waren meist lange Wege nötig, bei denen man sich nochmal durch die erneut gespawnten Gegner ballern musste. Umso erfreulicher ist es, dass man sich nun einfach an den gewünschten Terminal teleportieren kann. Das ist mitunter aber auch nötig, denn die Haupt- und Nebenmissionen sind wie bereits in den Vorgängern sehr langwierig. Wer also nur mal 20 Minuten Borderlands spielen will, wird in der Story nicht viel weiter kommen.

Wie ist das Gameplay?

Um es kurz und knapp zu sagen: An der Steuerung hat Gearbox relativ wenig geändert. Wer schon einen der Vorgänger gespielt hat, wird relativ schnell wieder in das Spiel finden. Auch die Steuerung der Gefährte ist recht schnell erlernt und führt zu keinerlei Frustreaktionen. Deutlich ausgewogener sind diesmal die Gegner: Waren die Bosse bei "Borderlands 2" teilweise recht einfach zu besiegen, stellen sich diesmal mitunter sehr anspruchsvolle Gegner in den Raum. Ein Endgegner wie Killavolt, der den Spieler mit Elektroschocks malträtiert, braucht schon ein wenig mehr Aufwand, als bloßes ballern. Das kann natürlich frustrierend sein, hebt auf Dauer aber den Spielspaß.

Grafisch gab es schon bei den Vorgängern wenig zu bemängeln. Im Gegensatz zu vielen anderen Shootern erinnert Borderlands mehr an einen interaktiven Comicstreifen, den man nach und nach durchblättert. Dabei zeigt sich Gearbox extrem kreativ, was das Erschaffen von neuen Verbündeten oder Gegnern angeht. Gleiches gilt auch für die Planeten. War Pandora noch eine Wüste aus Sand und Eis, präsentieren sich Promethea oder Athena in einem komplett anderen Bild.

Das Spiel wirkt deutlich blutrünstiger als die Vorgänger. Immer wieder explodieren den Gegnern die Köpfe oder sie verlieren Körperteile - das findet nicht jeder gut.

Weg vom einfachen Gefährt: Nach und nach schaltet man bei "Borderlands 3" neue Fahrzeuge frei. Vor allem das Monowheel (rechts) macht in seiner Steuerung viel Spaß. (Scott Butterworth / 2K)

Fazit

Als Fan von "Borderlands 2" ist man mitunter zwiegespalten: Grafisch und vom Gameplay erinnert der Nachfolger stark an eine Modernisierung des Hits von 2012. Das ist gut und hält auch den Spielspaß am Leben, wirkt manchmal aber auch ein wenig wie ein modernisierter Abklatsch, mit dem man sich schwer identifizieren kann. Gerade bei den Dialogen fällt der Nachfolger deutlich ab, sodass auch der Spielwitz der Vorgänger nicht erreicht wird. So ist "Borderlands 3" eine gelungene Fortsetzung der Serie, Begeisterungsstürme kann es jedoch nicht auslösen.

Erhältlich ist "Borderlands 3" für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Bewertung

Story: 5/7

Grafik: 6/7

Ton: 4/7

Steuerung: 7/7