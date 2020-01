An Action mangelt es "My Friend Pedro" nicht. Wegen der vielen kreativen Elemente überzeugt das Shoot-em-up jedoch auch auf lange Sicht. (DeadToast Entertainment)

Bremen. Eine Banane als bester Freund und Wegweiser: Mit „My Friend Pedro“ hat das unabhängige schwedische Entwicklerstudio Dead Toast Entertainment ein humorvolles und kurzweiliges Actionspiel nun auch für dei Xbox One veröffentlicht, nachdem es Mitte 2019 bei Windows und Nintendo Switch erfolgreich war.

Action und Geballer stehen zwar eindeutig im Vordergrund, doch haben sich die Macher ein durchaus ansprechendes und detailliertes Gesamtkonstrukt ausgedacht, das trotz kurzer Level auch über einen längeren Zeitraum motiviert. Mit diesem Schwerpunkt ist das in dem Genre keine Selbstverständlichkeit.

Das beginnt bereits mit der süffisanten Geschichte: Als namenloser Charakter findet sich der Spieler in einem Bett an einem unbekannten Ort wieder. Weshalb? Das bleibt zunächst offen. Als eine schwebende Banane ihn auffordert, endlich aufzustehen und sich einen Weg aus der Gefangenschaft zu bahnen, gehorcht er ohne Nachfragen. Praktisch, dass sich auch schnell eine Pistole findet, mit der die Gegner aus dem Weg geräumt werden sollen.

Mit genau dieser Mechanik überzeugt „My Friend Pedro“. Das Shoot-em-up glänzt mit immer neuen Einfällen, die das bloße Geballer um Geschlichkeits-Elemente erweitern. Für unerfahrene Spieler mag das schnell überladen wirken. Mit der einen Taste lassen sich zwei Waffen parallel nutzen, mit der anderen kann man Schüssen ausweichen. Mit wieder einer anderen kann ein Zeitlupe-Modus aktiviert werden. Laufen, ducken, springen, zielen und schießen nicht zu vergessen. Mit vier Händen wäre das zuweilen einfacher. Trotzdem funktioniert das alles recht flüssig, und gerade die Zeitlupen-Funktion bietet ausreichend Zeit, das gesamte Spektrum an Möglichkeiten auszuschöpfen. Hinzu kommt die Interaktion mit der simpel und doch ansprechend gestalteten Spielwelt, die eine zusätzliche taktische Komponente bietet. An den Wänden lässt es sich hochspringen, man kann durch kleine Tunnel rollen, an Seilen hangeln und auf rollenden Tonnen balancieren. Manche Gegenstände können auch gegen die Gegner getreten werden.

Mit allen diesen Elementen bietet „My Friend Pedro“ selbst in der geringsten Schwierigkeitsstufe anspruchsvolle Gefechte. Vereinzelte Level erhöhen das Tempo noch einmal mit Motorradjagden oder Gefechten im freien Fall. Von der Handlung sollte dabei nicht zu viel Tiefgang erwartet werden. Das Spiel soll vor allem Spaß machen – und das gelingt, auch weil es sich selbst nicht zu ernst nimmt. Die Geschichte dient vor allem als Grundgerüst für die Action, gleichzeitig lockert sie das Geschehen auf und sorgt in diesem Rahmen für nette Unterhaltung. Genre-Liebhaber sollten „My Friend Pedro“ in die Bibliothek aufnehmen.

Weitere Informationen

Story: 4/7

Grafik: 3/7

Ton: 3/7

Steuerung: 5/7