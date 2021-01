Versteckte Hinweise, knifflige Rätsel: "Call of the Sea" ist ein Puzzle-Abenteuerspiel. (Erika Karlberg (PressPress))

Bremen. Aufstieg zur Vernunft statt Abstieg in den Wahnsinn – in dem Puzzle-Abenteuerspiel „Call of the Sea“ lässt sich das spanische Entwicklerteam von „Out of the Blue“ in seinem Debütwerk zwar von den Gedankengängen des Schriftstellers H. P. Lovecraft inspirieren, bildet aber gleichzeitig einen Gegenpol zu dessen Ideen.

Übernatürlich, schaurig, zuweilen beklemmend gruselig, dieser Elemente bedient sich auch „Call of the Sea“, wenn Protagonistin Norah sich in den 1930er-Jahren aufmacht in den Südpazifik, um ihren verschollenen Ehemann aufzuspüren. Der hatte Hinweise erhalten, dass er dort ein Heilmittel für Norahs mysteriöse Krankheit finden könnte. Dann riss der Briefkontakt plötzlich ab.

Optisch wirkt das Abenteuer zunächst nicht wie ein typischer Lovecraft. Schöne, helle Landschaften und prächtige Farben prägen die einsame Insel. Erst im Verlauf des Spiels kommt die Inspiration durch den Horror-Literaten allmählich zum Vorschein; wobei „Call of the Sea“ ausdrücklich kein Horrorspiel ist und keine Schreckensmomente bereithält.

Es geht vielmehr darum, als Norah auf der Suche nach ihrem Ehemann die Geheimnisse der Insel zu lüften und den Spuren des Gatten zu folgen. Dabei erfährt die Protagonistin auch, was es mit ihrer eigenen Krankheit auf sich hat.

Als spielerisches Element dienen knifflige Rätsel. Die sind klug in die antike Inselumgebung und die Erzählung eingebettet. Zuweilen stellen sie allerdings eine echte Geduldsprobe dar: Hinweise auf die Lösungen finden sich nur in Norahs Tagebuch oder in Notizen, doch selbst die sind nicht immer wirklich hilfreich. Wer schnell der Geschichte folgen und sich nicht zu lange mit dem Aufgaben aufhalten möchte, legt sich am besten vorab eine Komplettlösung zur Seite. Eigene Hilfestellungen oder Tipps bietet „Call of the Sea“ nicht. Dadurch kann es passieren, dass noch nicht einmal klar ist, ob alle Hinweise gefunden wurden, um eine Lösung auszuprobieren.

Obwohl die Spielwelt nur wenig belebt ist, kommt während Norahs Reise kaum Langeweile auf. Wenn sie die verlassenen Lager nach Hinweisen erkundet oder Rätsel löst, um einen Aufzug oder eine Brücke zu aktivieren, reichen allein die tiefgründigen Monologe, um eine stimmige Atmosphäre zu schaffen. Das ist auch Synchronsprecherin Cissy Jones („Life is Strange“, „Firewatch“) zu verdanken, die mit ihrer tiefen, nachdenklich wirkenden Stimme die richtige Tonlage trifft. Wer auf eine deutsche Fassung setzt, muss sich indes mit Untertiteln zufriedengeben.

Mit „Call of the Sea“ ist dem spanischen Studio, das nach eigenen Angaben mehrere Entwickler-Veteranen in seinen Reihen zählt, ein durchaus stimmiges Erstlingswerk mit einer detaillierten Geschichte um Selbst-Akzeptanz sowie kniffligen Rätseln gelungen.

Weitere Informationen

Story: 6/7

Grafik: 4/7

Ton: 5/7

Steuerung: 4/7