Als Frachtbote muss Sam Porter Bridges in "Death Stranding" die USA retten und Menschheit vereinen. (Sony Interactive Entertainment/Kojima Productions)

Bremen. Lange haben Fans darauf gewartet: das nächste Spiel von Designer-Legende Hideo Kojima, bekannt durch die „Metal Gear Solide“ (MGS)-Reihe. Mit „Death Stranding“ liefern er und sein Team nun das nächste Meisterwerk; gleichzeitig ist es der erste Titel seit der Unabhängigkeit des Publishers Konami im Jahr 2015.

Doch ganz so monumental, wie der Prolog vermuten lässt, kommt das Actionspiel doch nicht daher. Zu sehr trägt es die Handschrift, die Kojima bereits in den MGS-Titeln hinterlassen hat. Die Schleichelemente etwa wirken wie eine Kopie aus diesen, was an sich gar nicht negativ sein muss. Nur liegt die Messlatte bei diesem Studio schlicht höher.

In seiner Gesamtheit löst sich „Death Stranding“ dennoch aus den Fußstapfen Snakes. Der Protagonist heißt nun Sam Porter Bridges, verkörpert durch Schauspieler Norman Reedus (The Walking Dead). In einem dystopischen Amerika, in dem die Vereinigten Staaten nicht mehr existieren, liefert er auf Auftrag Frachten aus. Seine Mission ist nun, einzelne Städte miteinander zu verbinden, damit sich die United Cities of Amerika (UCA) formieren können. Eines der wichtigsten und gesellschaftskritischsten Zitate fällt dabei ziemlich zu Beginn: Nur wenn wir uns alle verbinden, kann die Menschheit überleben.

Mit untoten Wesen, sogenannten GDs, und einer terroristischen Gruppierung, sogenannten Mules, gibt es gleich zwei Arten von Gegnern, die dieses Vorhaben erschweren. Während Sam durch eine überragend gestaltete, detailreiche und riesige Spielwelt zieht, hat er jedoch auch Verbündete: die Spielergemeinschaft. Zwar bietet „Death Stranding“ keinen direkten kooperativen Online-Modus, doch lassen sich von anderen Spielern abgelegte Gegenstände nutzen oder selbst platzieren und Hinweise für das weitere Vorgehen lesen oder geben. Das ist der soziale Ansatz Kojimas. Wer sich aktiv daran beteiligt, profitiert davon, mehr Fracht tragen zu können, ohne ins Wanken zu geraten.

Im Verlauf der tiefgründigen Geschichte, die mit teils langen Zwischensequenzen filmisches Ausmaß annimmt, bedient sich Kojima nahezu aller Genres. Mal sind es Schleichpassagen, später wird auch geschossen. Narrativen Passagen folgen Action-, Horror- und Survival-Elemente. Dabei ist „Death Stranding“ auch in der Spielmechanik ausbalanciert und trotz einer Fülle an Optionen nicht überfrachtet.

Es als Meilenstein in der Videospiel-Geschichte zu feiern, ist wohl dennoch zu weit gegriffen. Auch wenn noch in einigen Jahren davon gesprochen wird. Trotz eines innovativen Konzepts, insbesondere durch die Mischung von durchdachter sowie frischer Geschichte und spielerischer Vielfalt, bietet „Death Stranding“ keinen komplett neuen Ansatz. Neu erfunden hat sich die Videospiel-Legende Kojima damit nicht. Doch die eigene Handschrift weiter perfektioniert.

Weitere Informationen

Story: 7/7

Grafik: 7/7

Ton: 6/7

Steuerung: 6/7