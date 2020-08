Videospiele im Test

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eine faszinierend eigene, eiserne Identität

Gerald Weßel

In ihrem Spiel „Iron Harvest: 1920+“ verschlägt es die Bremer von King Art Games an die Fronten eines Konfliktes, in dem sich drei verfeindete Nationen in einem alternativen Ersten Weltkrieg gegenüberstehen.