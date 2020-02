Mit simplen Mechaniken transportiert "Through the Darkest of Times" starke Botschaften. (Screenshot/HandyGames)

Bremen. Der Widerstand schien schnell aussichtslos. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, war das Terrorregime der Nazis mit all seinen Gräueltaten rückblickend kaum mehr aufzuhalten. Trotzdem – oder: Genau deswegen – setzt das Strategiespiel „Through the Darkest of Times“ hier an. Denn mit dem drohenden Schicksal wollten sich einige nicht abfinden.

Genauso wenig nimmt das Berliner Studio „Paintbucket Games“ das Vorurteil über Videospiele hin, unpolitisch zu sein – und positioniert sich ganz klar antifaschistisch. Die Frage nach Gut oder Böse oder gar die Option, sich den Nazis anzuschließen, lassen die Entwickler dem Spieler gar nicht erst. Scheitert der Widerstand, endet das Spiel. Das Dritte Reich ist in „Through the Darkest of Times“ Lehrstunde statt beliebiges Szenario. Deshalb ist es eins wenigen Spiele in Deutschland, das Hakenkreuze und andere Symbole der Nationalsozialisten zeigen darf; die Option lässt sich allerdings im Spiel deaktivieren.

Während der Druck immer größer wird, die Verfolgung der Juden zunimmt, politische Gegner kaltgestellt werden, formiert sich in Berlin eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe, um eben jenen Widerstand gegen die Nazis zu befeuern. Der Spieler muss Spenden organisieren, Unterstützer finden, Aufgaben erledigen und möglichst unerkannt bleiben. Wenn Monarchisten, Anarchisten, Geistliche und Gewerkschafter zusammenarbeiten sollen, kommt es jedoch zwangsläufig auch intern zu Reibereien, die der Spieler bewältigen müssen. Dabei bringt jeder Eigenschaften mit, die im Spielverlauf nützlich sein können, um die Ziele zu erreichen. Gleichzeitig brechen Woche für Woche die nächsten Schreckensmeldungen herein, die Moral der Gruppe und die Zahl der Unterstützer sinken wieder, Kernmitglieder verschwinden oder geben auf, neue müssen rekrutiert werden.

An vielen Stellen kann „Through the Darkest of Times” ähnlich deprimierend sein wie etwa „This War of Mine“, das sich am Überlebenskampf der Zivilisten im Bosnienkrieg, während der Belagerung von Sarajevo, orientiert. Nur, dass es hier nicht um das Beschaffen von Nahrung und Holz, sondern den unvermeidbaren Kriegsausbruch verbunden mit einem Völkermord geht. Die einzige Motivation besteht darin, möglichst lange durchzuhalten. Nicht aufzugeben.

Nun mag die Frage gerechtfertigt erscheinen, ob ein Videospiel das richtige Format dafür ist? Die Entwickler beweisen das notwendige Fingerspitzengefühl, mit den spielerischen Elementen Geschichte zu erzählen und einzuordnen, wenn auch nicht vollständig aufzuarbeiten. Damit leisten sie bereits einen größeren Beitrag in der digitalen Erinnerungskultur als viele andere. Auch, indem sie einen klaren Rahmen ohne Interpretationsspielraum setzen.

Das Spielprinzip ist so simpel wie einsteigerfreundlich. „Through the Darkest of Times“ bedient sich vor allem Text- und Bildelementen, sogar Animationen sind eher die Ausnahme. Zum Spielen reicht die linke Maustaste, nur etwas taktisches Geschick ist notwendig um voranzukommen. Ein alternativer Modus erlaubt, selbst das in den Hintergrund zu stellen.

Gerade in einer Zeit, in der Nazis sich wieder anschicken, Regierungsbildung und -handeln zu beeinflussen, führt „Through the Darkest of Times“ interaktiv vor Augen, dass es ab einem bestimmten Punkt kein Zurück mehr geben könnte.

Weitere Informationen

Story: 7/7

Grafik: 3/7

Ton: 3/7

Steuerung: 4/7