Edle Ansichten: Grafisch gibt es an Fifa 21 wenig auszusetzen. (EA)

Alle Jahre wieder beginnt im Herbst eine neue Zeitrechnung für Fußballfans - doch im Pandemie-Jahr ist vieles anders. Während Konami der Simulation Pro Evolution Soccer eine Zwangspause verordnet und ein völlig überteuerte Aktualisierung spendiert hat, kommt mit Fifa 21 der Platzhirsch verspätet auf den Markt. Ab dem 9. Oktober steht die Fußball-Simulation in der Läden, die auch in diesem Jahr wieder zu den meistverkauften Spielen gehören dürfte. Aber lohnt sich der Kauf? Die Antwort ist „Jein“. Denn neben ein paar netten neuen Features hat EA in diesem Jahr wenig Neues zu bieten. Evolution statt Revolution scheint die Devise bei den Spielemachern zu sein, die dennoch eine gute Fußballsimulation auf den Markt bringen.

Das fängt bei der Grafik an. Grafisch gab es schon bei Fifa 20 wenig zu meckern, Fifa 21 hebt sich aber kaum vom Vorgänger ab. Ein paar neue Gesichter von Stars, kleinere Details wie Tattoos - das war es dann auch schon bei den Neuerungen. Selbst die Torjubel und Eröffnungszeremonien sind Kopien des Vorjahres. Filmeinspieler aus den Katakomben oder vielleicht auch mal Kommentatoren an der Seitenlinie bleiben weiterhin Fehlanzeige. Apropos Kommentatoren: EA geht dort mit der Zeit und integriert mit Esther Sedlaczek erstmals eine Moderatorin in der deutschsprachigen Version. Sie meldet sich immer wieder mit Zwischenergebnissen aus dem Studio. Die Spielkommentierung bleibt wie gewohnt Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann vorenthalten.

Spielerisch aber unterscheidet sich Fifa 21 von seinen Vorgängern. Nachdem man im Vorjahr mit Flankenläufen keinen Pfifferling gewinnen konnte, fallen nun wieder regelmäßig Tore nach präzisen Flanken. Weiterhin gilt Geschwindigkeit als Trumpf auf den Flügeln. Wer dazu noch einen Stürmer hat, der groß, schnell und stark ist, wird sich beständig über erfolgreiche Angriffe über die Flügel freuen dürfen. Mit den „Kreativen Läufen“ hat EA zudem ein neues Feature integriert, bei dem ein KI-Spieler mit einem Tastendruck in eine Laufrichtung geschickt werden kann. Ohnehin wurde für Fifa 21 die KI überarbeitet, Spieler agieren deutlich klüger und entdecken ihre eigenen Laufwege, ohne dem Spieler dabei im Weg zu stehen. Da die Spielgeschwindigkeit etwas reduziert wurde, sind Dribblings nun auch wieder effektiver und einfacher auszuführen.

Intelligentere Angreifer bedeuten im Umkehrschluss aber auch mehr Probleme in der Defensive. Im Test zeigt sich ein eher schleppendes Defensivverhalten der eigenen Mittelfeldspieler, die ihre Arbeit 30 Meter vor dem eigenen Strafraum einstellen - insofern man keinen defensiven Mittelfeldspieler aufgestellt hat. So steht man regelmäßig mit seiner Abwehr einer Vielzahl an Angreifern gegenüber. Dazu wurde auch die KI in der Defensive überarbeitet, computergesteuerte Spieler nehmen einem nicht mehr die ganze Arbeit ab. Stattdessen sind geschicktes Stellungsspiel und gut antizipierte Tacklings und Grätschen gefragt. Das erfordert am Anfang viel Training und so enden unsere ersten Spiele meist sehr torreich - Freude und Frust liegen hier nahe beisammen.

Nah am Ball: Durch die verringerte Spielgeschwindigkeit lassen sich Dribblings besser kontrollieren. (EA)

Fifa 21: Eine Schönheitskur für den Karrieremodus

Schon Monate vor dem Release hatte EA ein überfälliges Upgrade für den Karrieremodus angekündigt, der jedoch ebenfalls nur als eine Evolution um die Ecke kommt, auch wenn es wenig an den neuen Features zu beanstanden gibt. Bei Transferverhandlungen gibt es endlich wieder die Option, einen Spieler zu leihen und anschließend zu kaufen. Interessant ist auch, dass der Computer uns nicht nur Geld für Spieler, sondern auch einen Spielertausch anbietet und dabei häufig Lücken im eigenen Kader mit den Angeboten füllt. Problematisch dabei ist, dass es sich durchaus um Spieler handeln kann, von denen man noch nie gehört hat. Wer da nicht in dem Internetratgeber Sofifa die Spielerwerte nachschlägt, kann schnell einen Fehlgriff tätigen.

Eine deutliche Bereicherung ist der neue Trainingsmodus. War es früher nur möglich fünf Spieler die Woche zu trainieren, gibt es nun die Möglichkeit die ganze Mannschaft zu trainieren und das Trainingspensum in der Woche zu koordinieren. Um die bestmögliche Note zu erhalten, muss man jedoch zunächst jede Übung einmal selbst gespielt und bestanden haben. Zudem gibt es die Möglichkeit eine neue Position zu trainieren. Der zentrale Mittelfeldspieler eignet sich besser als Innenverteidiger? Kein Problem, mit dem Training lässt er sich in wenigen Wochen umschulen.

Interessant ist zudem die neue Möglichkeit der Simulation. Gab es bis ins Vorjahr nur die Schnellsimulation, die einem sofort das Ergebnis angezeigt hat, führt EA nun die „interaktive Simulation“ ein. Optisch ist diese noch ausbaufähig, sie ermöglicht aber jederzeit selbst ins Spielgeschehen einzugreifen und eine drohende Niederlage abzuwenden.

Dennoch bleiben die Möglichkeiten als Manager eingeschränkt. Der Aus- oder Umbau des Stadions und der Trainingsflächen, besseres Jugendscouting, Ticketing - auf all das hat EA erneut verzichtet.

Volta oder Volta lieber nicht?

Mit Volta hat EA bereits im Vorjahr ein wenig das Gefühl vom legendären Fifa Street ins Wohnzimmer gebracht. Doch schon damals gab es Kritik: Anstatt eines spaßigen Arcade-Modus, war Volta eher ein Abklatsch von Fifa - mit weniger Spielern. Auch in diesem Jahr hat sich daran nichts geändert. Der Story-Modus ist schon nach zwei bis drei Stunden durchgezockt. Eine kleine Änderung gibt es dann doch: Volta lässt sich nun auch mit Freunden im Koop-Modus spielen. Will EA diesen Modus erhalten, bedarf es aber dringend einer Überarbeitung, gerne auch ohne schlecht konstruierter Story.

Sieht schön aus, bietet aber kaum Neuheiten: Volta enttäuscht auch bei Fifa 21. (EA)

Was ist sonst noch neu bei Fifa 21?

Der Geldesel bei Fifa ist und bleibt Ultimate Team. Wenn man schon wenige Stunden nach Release auf Teams trifft, in denen sich die besten Spieler tummeln, können diese nur zusammengekauft worden sein. Auch wenn man sich Spielerpakete mit erspielten Münzen kaufen kann, setzt EA weiterhin auf eine gewisse Pay-to-win-Strategie, mit der man sich schneller zu einem guten Team verhelfen kann. Neu bei Ultimate Team sind die Koop-Funktion, bei der man mit einem Freund die Squad Battles spielen kann. Und was im Karrieremodus nicht geht, geht bei Ultimate Team: Hier lässt sich das eigene Traumstadion verwirklichen: eigene Tormusik, eigene Songs oder die Farben der Sitzschalen.

Fifa 21- Das Fazit

Nein, Fifa 21 ist beileibe kein schlechtes Spiel. Die Änderungen beim Gameplay sorgen für deutlich mehr Abwechslung und es bedarf mehr Taktik als noch bei den Vorgängern. Das Spielgefühl mag vielleicht sogar das beste der vergangenen Jahre sein und enttäuscht keineswegs. Auch der Umfang kann sich wie gewohnt mit über 700 Teams und zahlreichen Originalstadien sehen lassen. Sonst aber fehlt der Simulation von EA einfach der letzte Kick. So wirkt Fifa 21 in vielen Teilen wie ein Update des Vorgängers, in dem einige kleine Funktionen ausgetauscht wurden. Statt Revolution erwartet den Spieler in weiten Teilen eine minimale Evolution. Es bleibt abzuwarten, ob EA sich entscheidende Neuerungen für die Next-Gen-Konsolen im nächste Jahr aufhebt. Konami wird die Entwicklungen bei EA sicherlich beobachten und mit „Anstoß“ ist auch eine Manager-Neuauflage des Spieleklassikers aus der Jahrtausendwende für nächsten Sommer angekündigt.