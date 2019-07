Die Missionen von "Stranger Things 3: The Game" bestehen vor allem darin, für andere Besorgungen zu erledigen. (BonuxXP/Netflix)

Bremen. Die Welt steht wieder mal vor dem Untergang – und eine Gruppe Teenager will das verhindern. Mit „Stranger Things 3“ hat Netflix Fans der Mystery-Serie eine weitere Staffel spendiert und zeitgleich einen Ableger als Videospiel veröffentlicht; den zweiten seiner Art, erstmals auch für PC und Konsolen.

16-Bit-Look, Rätsel und Kämpfe – wie die Serie selbst ist auch der digitale Ableger zu „Stranger Things“ eine große Hommage an der 1980er-Jahre. Im Vorbild lassen etwa Songs oder Filmposter die Nostalgie authentisch wirken, im Spiel soll die Retro-Aufmachung der fiktiven Stadt Hawkins diesen Effekt bewirken. Dabei bietet gerade dieses Format zahlreiche Möglichkeiten, Eastereggs, also Anspielungen auf die damalige Zeit und Popkultur, zu platzieren und so Fans nach Details suchen zu lassen. Doch Fehlanzeige: Im Hintergrund trällert elektronische Musik auf und ab, in einer weitgehend leblosen Spielwelt finden sich kaum Verweise auf diese legendäre Zeit.

Dabei hat sich das Entwicklerteam von BonusXP bemüht, das Videospiel zu „Stranger Things 3“ trotz der Pixel-Optik detail- und abwechslungsreich zu gestalten. Auch das Konzept wirkt zunächst viel versprechend: Ein Coop-Modus erlaubt das Spielen zu zweit. Wer allein spielt, kann per Knopfdruck zwischen den zwei Charakteren wechseln. Mit einem weiteren Knopfdruck sind diese schnell ausgetauscht, sodass insgesamt zwölf Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften spielbar sind. Um die Rätsel knacken zu können, braucht man da etwa Dustins Hackerfähigkeiten oder Joyces Bolzenschneider.

Doch diese anfangs abwechslungsreichen Elemente wiederholen sich schnell. Mal müssen die Kids Türenrätsel lösen, um diese zu öffnen, dann gilt es, Stromkreise zu schließen. Die Missionen bestehen derweil überwiegend daraus, Erledigungen für andere zu tätigen. Hinzu kommen ziemlich eintönige, weil zu einfache Kämpfe gegen die Russen. Die Entwickler verpassen es, Akzente und Höhepunkte zu setzen. Das liegt auch am eng angelegten Korsett: Die Story ist lediglich eine verkürzte Abhandlung der dritten Staffel. Für Serienliebhaber bietet sie damit nur wenig Neues und angesichts der mittelklassigen spielerischen Umsetzung wird „Stranger Things 3: The Game“ wohl kaum eine breitere Zielgruppe ansprechen, die so zur Serie findet. Es wird ein Produkt für eingefleischte Fans bleiben.

Dabei hat das BonusXP-Team selbst vorgemacht, wie es besser geht. 2017 veröffentlichte eben dieses Studio das erste „Stranger Things“-Spiel für Mobilgeräte, das nach der zweiten Staffel das Warten auf die dritte verkürzen sollte. Allein für Android kommt die App inzwischen auf mehr als fünf Millionen Downloads und erhielt überwiegend positive Kritiken.

