Vom Dorf auf Holzkamin macht sich der Spieler in "Outer Wilds" auf in die Weiten des Weltalls. (Mobius Digital Games)

Bremen. Alles beginnt mit Marshmallows an einem Stock und einem Lagerfeuer. Auch in einer hoch technologisierten Welt bewähren sich eben alte Traditionen. Bevor es also auf Erkundungstour in den Weltraum geht, lädt das Abenteuerspiel „Outer Wilds“ zu einer gemütlichen Runde. Seit Kurzem ist der Titel des US-Entwicklerteams Mobius Games nun für die wichtigsten Plattformen erhältlich.

Was das Abenteuer genau bringen wird, weiß der Spieler zunächst noch gar nicht genau. Mit einem spärlich ausgestatteten Raumschiff soll der Spieler für das Volk der Kamina vom Planeten Holzkamin aus das All erkunden und die Geheimnisse einer fremden Zivilisation, den Nomai, lüften. Doch bekanntlich kommt bei einer solchen Expedition immer alles anders als geplant. Denn wie sich herausstellt, ist der Protagonist in einer Zeitschleife gefangen – alle 22 Minuten beginnt das Spiel von Neuem an der Startrampe auf Holzkamin. Immerhin die bis dahin gewonnene Erkenntnisse von anderen Planeten und die Hinweise auf die Nomai behält der Spieler. Die computergesteuerten Charaktere wissen von dieser Zeitschleife allerdings nichts.

Neben den Forschungen um die Nomai stellt sich noch ein zweites Problem heraus: eine Supernova. Die Hintergründe dafür gilt es ebenfalls zu durchleuchten. Immer wieder geht es also auf erneute Reise zu den umliegenden Planeten und Himmelskörpern. Auch wenn die Zeitbegrenzung zunächst hinderlich klingen mag, stellt sie doch ein interessantes Element dar. Denn hektisch spielt sich „Outer Wilds“ nur selten. 22 Minuten können sogar relativ lang werden – denn auch das Ableben führt zum abermaligen Start auf Holzkamin. Mit der tödlichen wie mysteriösen Geistermaterie und anderen Unwägbarkeiten ist es gar nicht so einfach, diese Zeit komplett auszuschöpfen.

Vom aktuellen Stand der Zeit ist die Grafik zwar ebenso weit entfernt wie Holzkamin von den umliegenden Planeten. Hinzu kommen gelegentliche Ruckler, und auch die Steuerung ist nicht immer so präzise wie gewünscht. Dennoch schafft es „Outer Wilds“, die Abenteuerlust zu wecken und gleichzeitig ein entschleunigtes Erlebnis anzubieten. Das liegt auch am recht flotten Fortschritt, wobei Antworten oft weitere Fragen aufwerfen. Die bisherigen Erkenntnisse und weiteren Ansätze lassen sich jedoch übersichtlich auf einem Bildschirm betrachten, sodass die teils etwas zähen Dialoge in Schriftform nicht unbedingt mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden müssen. Dadurch folgt das Spiel auch keinem linearen Handlungsstrang. Stattdessen überlässt das Spiel es dem Spieler, in welcher Reihenfolge die Erkundungen erfolgen. Abgerundet wird das unter anderem mit musikalischen Eigenheiten eines jeden Himmelskörpers. Trotz der Schwächen ergibt sich ein interessantes Gesamtkonstrukt, das durchaus einige Stunden Spielspaß verspricht.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 3/7

Ton: 4/7

Steuerung: 4/7