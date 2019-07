In „The Sinking City“ erforschen Spieler eine offene Welt und suchen nach den Ursachen einer ­mysteriösen Überschwemmung inklusive Monsterbefall. (Bigben Interaktive/DPA)

Bremen. Wenn es um die am sehnsüchtig erwartetsten Spiele im Horror-Segment ging, führte in den Jahresvorschauen für 2019 kaum ein Weg an „The Sinking City“ vorbei. Was von den Geschichten Howard Phillips Lovecrafts inspiriert ist, so wirkt der derzeitige Trend um den Kultautoren, muss auch am Bildschirm schaurig schöne Momente hervorrufen.

Fast drei Monate länger als geplant mussten sich Fans nun gedulden, um sich als Privatdetektiv Charles Reed in das fiktive amerikanische Städtchen Oakmont, Massachusetts, der 1920er Jahre zu begeben. Viel Zeit für eine Einführung lässt sich das ukrainisch-irische Entwicklerteam von Frogwares dabei nicht. Von Alpträumen geplagt macht sich Reed auf die Reise in die Stadt, die auf keiner Karte verzeichnet ist und zunehmend von den Fluten heimgesucht wird. Kaum angekommen, gilt es auch schon den ersten Mord aufzuklären. Wieso etwa die mächtige Familie Throgmorton das Erscheinungsbild von Affen hat, während die Flüchtlinge aus Innsmouth wie Fische aussehen, erschließt sich erst beiläufig.

Dabei gelingt den Entwicklern gerade hier ein starkes Szenario, in dem sie sich auch kritisch mit Lovecrafts Rassismus und Antisemitismus auseinandersetzen und nicht einfach nur auf den Cthulhu-Effekt setzen. In den Charakteren, Dialogen und der Recherchearbeit in den Archiven der Lokalzeitung, der Polizei und dem Krankenhaus wird die Erfahrung aus den Sherlock-Holmes-Produktionen des Hauses deutlich. In nur wenigen vergleichbaren Titeln ist so viel Aufmerksamkeit auch bei Randnotizen gefragt, um Hinweise zu kombinieren und die richtigen Schlussfolgerungen abzuleiten – und die Mysterien dieser im Wasser versinkenden Stadt mit ihren fremdenfeindlichen Einwohnern und dem Wahnsinn verfallenden Neuankömmlingen aufzuklären. Hilfestellungen gibt es in „The Sinking City“ kaum. Gleichzeitig gelingt die Brücke zwischen Realität einerseits und Wahnsinn sowie permanenter Unsicherheit andererseits. Auch Reeds Fähigkeit, dank seines inneren Auges Abläufe zu rekonstruieren, trägt angenehm zum Spielfluss bei.

Das Erlebnis wird allerdings durch einige technische Mängel getrübt. Die Steuerung ist manchmal unpräzise und insbesondere in den seltenen Kampfmomenten hinderlich. Hinzu kommen lange Ladezeiten und so mancher Hakler oder Bug. Mit der offenen Spielwelt haben sich die Entwickler ebenfalls keinen großen Gefallen getan; die Stadt Oakmont kommt trotz einiger computergenerierter Charaktere ziemlich leblos daher.

Interaktionen mit ihnen sind kaum möglich, und wenn doch, wiederholen sich Dialoge und Stimmen ziemlich schnell. Dabei ist die Synchronisation selbst durchaus passabel, wenn auch es ihr an akustischer Untermalung fehlt. Auch deshalb wird einem in „The Sinking City“ zwar durchaus unbehaglich, von Schreckmomenten oder einem ernsthaften Gruselfaktor wie etwa „Resident Evil“ ist das allerdings weit entfernt. Eine Einordnung ins Horror-Genre ist daher eigentlich übertrieben.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 5/7

Grafik: 4/7

Ton: 3/7

Steuerung: 3/7