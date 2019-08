Kampf gegen die inneren Dämonen: "Sea of Solitude" inszeniert eine emotionale Reise. (Electronic Arts)

Bremen. Mit der Videospiel-Messe Gamescom in Köln stand Deutschland vergangene Woche im Zentrum der Szene. Gleichzeitig wurde dabei einmal mehr deutlich: In dem Markt, mit dem laut Branchenverband Game allein im ersten Halbjahr 2019 mit Games und Spiele-Hardware hierzulande 2,8 Milliarden Euro umgesetzt wurden, spielt die heimische Industrie kaum eine Rolle. Mit lediglich 4,3 Prozent wurde der Marktanteil deutscher Produktionen für das Jahr 2018 beziffert. Die großen Titel kommen oft aus Frankreich, Kanada oder den USA.

Ein kleiner Lichtblick erstrahlt allerdings aktuell aus der Bundeshauptstadt. In Berlin sitzt das Team des unabhängigen Jo-Mei-Studios, das nun das Action-Abenteuer „Sea of Solitude“ im Originals-Programm von EA vertreibt; mit diesem Projekt unterstützt der Branchen-Riese aus den USA aussichtsreiche Spiele mit innovativen Konzepten. Bisher war das Studio um die Gründer Cornelia Geppert und Boris Munservor allem für seichtere Browsergame-Produktionen bekannt.

Bemerkenswert an „Sea of Solitude“ sind vor allem zwei Punkte: die Intensität, mit der Emotionen behandelt werden, und die Art der Aufbereitung. Denn durch die Spielwelt bewegt sich Protagonistin Kay weitgehend alleine. Auf ihrer Reise ins Ungewisse wird sie immer wieder mit alten, teils verblassten Erinnerungen aus ihrem Familienumfeld konfrontiert – und erkennt erstmals eigenes Fehlverhalten. Der kleine Bruder, den sie ignoriert, als er von massiven Mobbingproblemen in der Schule erzählt oder die ständig zerstrittenen Eltern.

Diese Figuren erscheinen – wie Kay auch – als Monster und warten darauf, erlöst zu werden. Eben diese Dialoge bedeuten auch für die Protagonistin ein Auf und Ab der Gefühle. Versinnbildlicht wird das durch einen steigenden beziehungsweise fallenden Wasserpegel, der sich nach der aktuellen Atmosphäre richtet. Bei trüber Stimmung und Hochwasser muss sich Kay per Boot durch die Straßen manövrieren oder durch kleine Schwimmabschnitte von Hausdach zu Hausdach gelangen. Doch Vorsicht: In den Untiefen lauert ein Monster darauf, sie zu fressen, wenn sie nicht schnell genug ist. Als Gegenstück fungiert ein feenähnliches Mädchen im gelben Regenmantel, das den Weg weist.

In ihrem tiefsten Inneren und von ihren eigenen Dämonen droht Kay also zerrissen zu werden. Dass diese intime Auseinandersetzung mit dem Selbst funktioniert, liegt auch an den Dialogen und der Aufmachung des Spiels. Form und Inhalt harmonieren in „Sea of Solitude“ sehr präzise und lassen den Spieler in die Welt der Protagonistin eintauchen, um bei der Metapher der Entwickler zu bleiben.

Auch wenn sich die spielerischen Elemente mit der Zeit wiederholen. Fast jeder wird jedoch die thematisierten Alltagssituationen nachvollziehen können und sich daher auch selbst hinterfragen. Selbstkritisch gehen auch die Entwickler mit ihrem eigenen Medium um und stellen offen in den Raum, wie viel Zeit und Energie die Gesellschaft in die digitalen Medien zulasten realer sozialer Interaktion stecken sollte. In diesen Momenten wird „Sea of Solitude“ schon fast zu philosophisch, allerdings ohne die Emotionen des Spielers zu sehr zu strapazieren. Abgerundet wird das von einem fantasievollen und abwechslungsreichen Leveldesign.

Schade allerdings, dass „Sea of Solitude“ als deutsche Produktion und mit deutschen Schriftzügen in der Spielwelt nur in englischer Sprachfassung – dann wiederum mit hörbar deutschem Akzent – daherkommt. Da wäre statt der Untertitel auch eine deutsche Audiospur wünschenswert gewesen. Doch für das erste Projekt dieser Art ist Jo-Mei ein ausdrucksstarkes und inspirierendes Spiel gelungen.

Das nächste steht auch schon fest und dürfte dem Titel nach in eine ähnliche Richtung gehen. Der Name: „Sands of Sorrow“. Mit 180 000 Euro hat das Medienboard Berlin-Brandenburg die bislang höchste Fördersumme für ein Videospiel zugesichert. Ein Blockbuster lässt sich mit solchen Mitteln vermutlich nicht realisieren. Doch vielleicht reicht es dann für eine deutsche Sprachfassung.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 5/7

Grafik: 6/7

Ton: 4/7

Steuerung: 4/7