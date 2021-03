Super Mario ist zurück. Mit der Neuauflage von "3D World" gelingt Nintendo eine gelungene Umsetzung des beliebten Plattformers von 2013. Mit "Bowser's Fury" dürfen sich Spieler sogar auf einen weiteren Titel freuen. (Nintendo)

Bremen. Der italienische Klempner ist und bleibt das Aushängeschild Nintendos. Wenn Mario wieder über die Bildschirme hüpft, schlagen auch die Herzen der Fans höher. Mit „Super Mario 3D World“ haben die Japaner nun den 18. Teil der Serie aus dem Jahr 2013 neu aufgelegt und um „Bower‘s Fury“ erweitert.

Kennern dürfte die Handlung damit bekannt sein – und damit auch, dass sie keine tragende Rolle spielt. Für tiefere Geschichten sind die „Mario“-Titel ohnehin nicht bekannt. Im Vordergrund stehen die bunten Welten und das kindgerecht aufbereitete Hüpfabenteuer, das in diesem Fall mit bis zu vier Spielern kooperativ bestreitbar ist. Bösewicht Bowser hat dieses Mal Feen in Flaschen gefangen, die die Helden nun befreien müssen.

Für „Super Mario 3D World“ setzt Nintendo auch auf das bewährte, bekannte Konzept: In einer Übersichtskarte müssen Mario oder wahlweise Luigi, Toad oder Peach sich durch die Level arbeiten und neben den Goldmünzen auch Grüne Sterne sammeln. Mit denen lassen sich am Ende eines jeden Abschnitts die Boss-Level freischalten, in denen eine der Feen gerettet wird.

Nach der Überarbeitung kommt das auch acht Jahre der Veröffentlichung der Originals ansprechend daher. Farbenfroh und klar sind sowohl die Spielumgebungen als auch die Charaktere gestaltet. Zwar bieten die Level selbst naturgemäß keinen allzu großen Detailreichtum. Abwechslung garantieren dafür verschiedene Welten, Hindernisse und Gegner. Zumal die Helden in verschiedene Kostüme schlüpfen können, die sie mit neuen Fähigkeiten ausstatten.

Wirkt der Schwierigkeitsgrad vor allem zu Beginn wenig fordernd, steigt er danach spürbar an. Da brauchen auch erfahrene Spieler durchaus mehrere Versuche, um ein Level abzuschließen. Einzige Schwäche bleibt gelegentlich der Grafikstil in 2,5D statt 3D, der die Präzision bei Sprüngen schmälert. Da hilft auch die Möglichkeit, die Kameraposition anzupassen, nur bedingt.

Zu den Neuerungen von „Super Mario 3D World“ auf Nintendo Switch zählt die Möglichkeiten, den Touchscreen beziehungsweise die Neigungsfunktion des Controllers zu nutzen, um mit bestimmten Objekten zu interagieren.

Deutlich sichtbarer ist da die spieltechnische Neuerung, die mit „Bowser`s Fury“ als eigenständigem Titel einhergeht: Der bietet eine offene Spielwelt, in der die einzelnen Missionen keine eigenständigen Level mehr sind. Viel mehr fügen sie sich in das Gesamtbild ein. Vor allem die Ladezeiten fallen dadurch weg. Ein weiteres Element sind die Hell- und Dunkelphasen, die mit Erscheinen des Bösewichts auch die Spielwelt verändern.

Auch wenn die Spielzeit geringer ausfällt als im Haupttitel, ist das noch einmal eine nette Ergänzung, mit der sich mehrere Stunden verbringen lassen. Die Mechaniken bleiben ähnlich, sodass die Umstellung zwischen den beiden Spielen gering ausfällt.

Insgesamt ist „Super Mario 3D World“ eine gelungene Neuauflage, die Nintendo-Fans mit Freude aufnehmen dürften. Mit „Bowser‘s Fury“ erhalten sie eine Beigabe, die für manche als eigenständiger Titel einen Kauf wert gewesen wäre.

Weitere Informationen

Story: 2/7

Grafik: 5/7

Sound: 4/7

Steuerung: 4/7