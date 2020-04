Im "Star-Wars"-Universum spielt das Abenteuer von Jaden Korr, Luke Skywalker und Kyle Katarn in "Jedi Knight: Jedi Academy" keine Rolle mehr. (Screenshot/Aspyr)

Bremen. Filmkult als Videospiel – das ist schon häufig schiefgegangen. Zeitdruck, strikte Vorgaben an den Aufbau und technische Mängel haben diesem Genre einen schlechten Ruf eingebracht. Seit Jahrzehnten behauptet sich „Star Wars“ dagegen nicht nur auf der Leinwand, sondern auch an Tastatur und Controller. Mal besser, mal schlechter.

Der Grund für diesen Erfolg ist schnell gefunden: Die Videospiele behandeln oft nicht die Filme, sondern setzen innerhalb des Star-Wars-Universums einen eigenen Rahmen. Ähnlich verhält sich das übrigens mit der „Herr der Ringe“-Serie. Einen der größten Erfolge feierte Lucas-Arts mit den drei „Jedi-Knight“-Teilen, die in „Jedi Academy“ 2003 ihren krönenden Abschluss fanden. Nach 17 Jahren ist der Titel nun auch auf der Nintendo Switch und Playstation 4 erhältlich.

Eine gut durchdachte Geschichte, die an den Film „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ anknüpfte, umfangreiche Missionen und spannende Lichtschwertduelle boten damals alles, was es für gelungenes Spiel braucht. Der Spieler übernimmt die Rolle des Padawan Jaden Korr, der (oder wahlweise die) von Luke Skywalker und Kyle Katarn im Umgang mit Macht ausgebildet werden soll. Die im Verlauf der Handlung gewonnene Erfahrung lässt sich im Sinne der hellen ebenso wie der dunklen Seite anwenden. Im weiteren Verlauf entscheidet der Spieler zudem, welchen Weg er einschlägt.

Die Zeit hat dabei den ersten Wermutstropfen gebracht: Nachdem Disney die Rechte an „Star Wars“ erworben hatte, erklärte das Medienunternehmen dieses erweiterte Universum für nichtig. Dadurch sollten mehr Freiheiten für die neuen Filme als Kanon geschaffen werden. Im Gesamtkontext spielt die Handlung von „Jedi Academy“ also keine Rolle mehr. Dabei wirkt der Versuch der Antagonistin Tavion, einen alten Sith-Lord wiederzubeleben, durchaus stimmig. Weniger ins Gewicht fällt die in die Jahre gekommene Grafik. Sie trägt eher zu einem gewissen Nostalgie-Effekt bei, den die Original-Synchronstimmen abgerundet von einem filmtypischen Soundtrack noch verstärken. Das hat zweifelsohne Charme. Deutlich ungemütlicher gestaltet sich jedoch der Spielfluss. Eine schwerfällige, zuweilen unpräzise Steuerung nimmt den dynamischen Kämpfen ihre Qualität.

Mit „Jedi Academy“ verhält es sich ein bisschen wie mit der ersten „Star-Wars“-Trilogie: Die Faszination für die Saga ist weiter vorhanden. Doch würde man die alten Filme heute einem Kind im Kino zeigen, würde das wohl kaum begeistert sein. Fans des Originals dürften sich an der Neuauflage von „Jedi Academy“ mit Abstrichen freuen. Einen Hype wie vor 17 Jahren wird das Spiel kaum auslösen.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 3/7

Ton: 4/7

Steuerung: 2/7