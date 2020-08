Bremen. Das Jahr 2020 wird der Luftfahrtbranche auf Jahrzehnte wohl als katastrophal in Erinnerung bleiben. Doch für Liebhaber der simulierten Fliegerei am PC wird es wahrscheinlich als der Beginn einer neuen Ära der Luftfahrtsimulation gelten. Denn was der neue Flight Simulator von Microsoft für den Heimcomputer in Sachen Präsentation und als Basis für Kommendes leistet, ohne die Zugänglichkeit außer Acht zu lassen, sucht in dieser Kombination bereits jetzt seinesgleichen am virtuellen Himmel.

Er bietet die Möglichkeit, quasi jeden Ort der Welt mit einer großen Zahl von realistisch nachmodellierten Flugzeugen inklusive deren Cockpits bei verschiedensten Umweltbedingungen fliegend zu erreichen. Die Anzahl der Flugzeuge und Flughäfen variiert je nach gekaufter Version. Die günstigste beläuft sich derzeit auf 70 Euro, die teuerste kostet 120 Euro. Je nach Version entfallen allerdings beispielsweise fünf beziehungsweise zehn zusätzliche Flugzeuge. Aber auch bei den 20 Maschinen der Standard-Version dürfte so schnell keine Langeweile am virtuellen Himmel aufkommen. Denn selbst hier sind Flugzeuge aus allen Bereichen der zivilen Luftfahrt vertreten. Alle Modelle sind Starrflügler, der Simulator bietet derzeit keine Helikopter oder Ähnliches. Allerdings stellt diese Auswahl nur den Startpunkt dar. Der integrierte Marktplatz wird alsbald sicher eine Vielzahl weiterer Flugzeuge gegen Bares anbieten.

Eine der größten Neuerungen stellt, zusätzlich zu einer stark verbesserten Simulation der Fliegerei, die generalüberholte Optik dar. Alle Bereiche, von den Flugzeugen über die Features Landschaft, Gewässer, Wälder, Wolken bis hin zur Beleuchtung erreichen ein sehr hohes Niveau. Damit die Darstellung möglichst realistisch wirkt, zieht die Software sich auch Daten aus dem Internet, um die Wiedererkennbarkeit auf allen Ebenen zu erhöhen. Achtung: Hierbei können bei Nichtbegrenzung teils mehrere Gigabyte an Daten pro Stunde anfallen.

Heim-Cockpit von Vorteil

Wirft der geneigte Flugsimmer einen Blick auf das Spielerlebnis, steht reihentypisch der freie Flug auf der Erde im Vordergrund. Die hier möglichen Kombinationen aus Startpunkt, Ziel, Tages- oder Jahreszeit, Route, Flugstrecke, Wetter und Luftfahrzeug sind mannigfaltig. Daneben bietet der Simulator eine Flugschule, die Anfängern hilft, Grundlagen der Luftfahrerei zu erlernen. Neu hinzu kommen Szenarien wie beispielsweise die Herausforderung, einen Flieger zu landen.

Die beste Steuerung bietet weiterhin die Kombination aus Joystick, Schubregler und Pedalen - wahlweise auch gleich ein komplettes Heim-Cockpit. Aber im Gegensatz zu den vergangenen Iterationen reicht für erste Flugversuche auch ein Gamepad. Die Kombination von Flugzeugsteuerung per Controller und der Cockpitbedienung mit der Maus ist eine echte Alternative für den Anfang. Vorsicht ist bei den Grafikeinstellungen geboten. Sich von der mittleren Voreinstellung vorsichtig empor zu tasten, ist auch bei guten Rechnern ratsam. Andernfalls besteht die Gefahr, eine Einstellung zu erwischen, die den Simulator mitunter kommentarlos regelmäßig zum Absturz bringt.

Abschließend lässt sich sagen: Wer eine Möglichkeit sucht, auf seinem eigenen Niveau, von Anfänger bis Profi, in die Welt der Luftfahrt einzutauchen und dies in einer möglichst realitätsnahen Welt tun möchte, ohne dafür Dutzende Erweiterungen von Drittherstellern zu erwerben, für den ist der Microsoft Flight Simulator eine gute Wahl. Vor allem die Darstellung der Erdoberfläche in all ihrer Vielfalt und die Optik als Ganzes sind Spitzenklasse. Der Sound überzeugt ebenfalls auf ganzer Linie. Viel Gelegenheit zum Meckern bietet der Flugsimulator nicht. Einige Inhalte, vor allem die Airliner, machen in Teilaspekten aber noch einen unfertigen Eindruck.