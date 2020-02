Beklemmende Atmosphäre: Das Handy ist im Spiel „The Suicide of Rachel Foster“ das einzige Kommunikationsmittel. (Daedalic Entertainment)

Bremen. Alles beginnt mit einem harmlosen Brief: Nach dem Tod ihres Vaters soll Nicole den letzten Willen ihrer bereits verstorbenen Mutter erfüllen und das Hotel der Familie verkaufen, um ihren Studienkredit abzuzahlen. Doch schon kurz nach der Rückkehr in das Anwesen nach mehr als zehn Jahren bahnt sich in „The Suicide of Rachel Foster“ ein Drama an.

Denn die Familiengeschichte ist belastet. Noch in ihrer Kindheit hatte Nicoles Vater eine Affäre mit einer 16-jährigen Teenagerin, die schwanger Selbstmord begangen hatte. Nicole ging deshalb mit ihrer Mutter fort – nun ist sie wieder da. Allerdings verhindert ein Schneesturm eine schnelle Abreise. Abgeschnitten von der Außenwelt erforscht sie nun dieses dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit. Zur Seite steht dabei Katastrophenschutz-Mitarbeiter Irving, mit dem über ein primitives Mobiltelefon kommuniziert wird.

Allein dieser Rahmen wirkt beklemmend, auf gleich mehrere Arten – und nicht nur im Positiven. Zweifelsohne: Die Geschichte hat Potenzial für einen spannenden Thriller und wirkt zunächst auch ziemlich packend. Da ist die Enge des großen Hauses, die Einsamkeit und das ständige Unbehagen, irgendwie doch nicht alleine zu sein. Hinzu kommt eine Geschichte, die viel mit sich bringen könnte.

Genau hier liegt gleichzeitig das Problem. „The Suicide of Rachel Foster“ arbeitet die Geschehnisse um den Suizid zwar auf, bleibt dabei allerdings nur an der Oberfläche und lässt eine inhaltliche Auseinandersetzung vermissen. Das beginnt mit der fehlenden Auseinandersetzung, wie ein sexuelles Verhältnis zwischen einem verheirateten Mittvierziger mit einer Schülerin zu bewerten ist – die italienischen Entwickler von One-o-One Games verkaufen es durchweg als große Liebe. Eine zumindest kritische Auseinandersetzung wäre dabei dringend geboten.

Eben diese Oberflächlichkeit zieht sich durch die gesamte Erzählung. Dabei ist sie technisch durchaus gelungen umgesetzt. Die Dialoge zwischen Nicole und Irving sind durchdacht, fesselnd und ansprechend vertont; wenn auch nur auf Englisch mit Untertiteln. Nur reicht das eben nicht aus, wenn die Reflexion bei so sensiblen Themen wie sexuellem Missbrauch, Traumata und Suizid ausbleibt. Die dem Spieler ohne Einordnung oder Impulse zu überlassen, ist zu viel verlangt.

Da fällt es nur wenig ins Gewicht, dass auch die spielerischen Elemente zu kurz kommen. „The Suicide of Rachel Foster“ bietet weder ernsthafte Erkundungs- oder Interaktionsmöglichkeiten noch Nebenstränge. Was bleibt, ist ein viel versprechendes Szenario, dessen Geschichte es jedoch an Tiefe mangelt.

Weitere Informationen

Story: 2/7

Grafik: 4/7

Ton: 5/7

Steuerung: 2/7