In "Tell Me Why" entdecken Tyler (vorne) und Alyson die Geheimnisse ihrer Mutter. Die gemeinsamen Erinnerungen spielen dafür eine wichtige Rolle. (Dontnod Entertainment)

Bremen. Aufarbeitung einer traumatisierenden Kindheit: „Tell Me Why“ ist vollgepackt mit emotionalen Themen. Mit solchen narrativen Abenteuern hat sich das französische Entwicklerstudio „Dontnod“ vor allem mit den beiden „Life is Strange“-Titeln in den vergangenen Jahren eine große Fanbasis geschaffen.

Eigentlich hätte sich „Tell Me Why“ auch nahtlos als dritter Teil der Serie vermarkten lassen. Nach den Schwerpunkten Mobbing und Rassismus nimmt sich das Team mit einem Transgender-Protagonisten das Thema Gender und Identität vor.

Eingebettet ist das in die Erzählung über die Zwillinge Alyson und Tyler Ronan. Die waren jahrelang getrennt worden, nachdem sie als Kinder ihre eigene, alleinerziehende Mutter in Notwehr getötet hatten. Nun, als junge Erwachsene, treffen sie sich wieder und begeben sich ein letztes Mal in ihr abgelegenes Elternhaus in Delos Crossing, Alaska. Dort wollen sie ausmisten, mit ihrer Vergangenheit aufräumen – und anschließend ein neues Leben beginnen.

Doch mit der Rückkehr werden die beiden wieder mit ihren Erlebnissen konfrontiert. Als Zwillinge haben sie die Gabe, telepathisch zu kommunizieren und gemeinsame Erinnerungen zu sehen. Schnell holt sie ihre Kindheit wieder ein, und als das alte Haus so manches Geheimnis der Mutter offenbart, ist die Vergangenheit wieder präsent. Die Zwillinge wollen herausfinden, was wirklich passiert ist, wer ihre Mutter tatsächlich war und wer im Ort was wusste.

Über drei je rund drei Stunden lange Episoden gehen die beiden neuen Hinweisen nach und konfrontieren alte Weggefährten mit ihren Erkenntnissen; nebenbei wird dabei auch Tylers Geschlechtsidentität aufgegriffen. Sein Charakter ist durchaus authentisch ausgestaltet.

Allerdings hat „Tell Me Why“ neben so mancher Länge und einem stockenden Spannungsbogen hier eine entscheidende Schwäche: Die Handlung fokussiert sich so sehr auf die Mutter – also einer nicht vorhandenen Protagonistin –, dass die eigentlichen Akteure fast in den Hintergrund geraten. Wo das Entwicklerstudio sonst mit Tiefgang und Vielschichtigkeit glänzte, kratzen sie bei den eigentlichen Schwerpunkten dieses Mal nur an der Oberfläche.

Das liegt auch an teilweise mageren Dialogen und unverständlichen Antwortoptionen. In der deutschen Fassung kommen sichtbare Mängel bei der Synchronisation vor allem im Tonfall hinzu. Dabei weiß der Plot um die Verlässlichkeit von Erinnerungen durchaus zu überzeugen und regt zum Nachdenken an. Die getroffenen Entscheidungen wirken sich wiederum nur bedingt auf den Spielverlauf aus – da wäre mehr drin gewesen.

Gelungen ist dagegen die Märchenerzählung innerhalb des Spiels. Das Geschichtenbuch der Mutter ist liebevoll gestaltet und elementarer Teil, um Rätsel zu lösen. Auch die grafische Aufbereitung mit schönen Landschaften ist noch einmal spürbar besser als in den „Life is Strange“-Teilen, krankt jedoch weiterhin an Mimik-Details. Mehr Feinheit hätte auch der Steuerung gut getan.

Insgesamt bleibt das Entwicklerstudio in „Tell Me Why“ unter den mittlerweile hohen Erwartungen an dessen Arbeit. Gute Ideen sind offensichtlich noch vorhanden, die Umsetzung lässt jedoch noch zu wünschen übrig; auch wenn Fans des Genres durchaus noch ihren Spaß haben können.

Weitere Informationen

Story: 4/7

Grafik: 4/7

Ton: 3/7

Steuerung: 3/7