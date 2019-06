Das Erkunden der bunten Pappkarton-Level mit Yoshi bereitet trotz des anfangs sehr niedrigen Schwierigkeitsgrades Freude. (Nintendo)

Nun ist also auch der süße Dinosaurier auf der Nintendo Switch angekommen: Bisher fehlte Yoshi natürlich nicht in den Super-Mario-Titeln, mit „Yoshi’s Crafted World“ hat der Eierwerfer jetzt ein eigenständiges Spiel bekommen. Auch für das japanische Entwicklerteam Good-Feel, das bereits den Vorgänger „Yoshi’s Woolly World“ für Wii U produzierte, ist das Jump-‘n‘-Run-Spiel die Premiere auf der Konsole.

Mit der Geschichte wendet sich Nintendo klar an die jüngste Zielgruppe und liefert damit vor allem Standardkost. Baby-Bowser und Kamek wollen die Traumsonne und die dazugehörigen Traumjuwelen stehlen, um ihre bösen Wünsche zu erfüllen. Der Versuch misslingt zwar, doch in der Folge sind die Splitter der Edelsteine auf der ganzen Welt zerstreut; die Yoshis wollen sie vor Baby-Bowser wiederfinden. Das alles findet in einer 2,5D-Welt statt. Der Spieler steuert Yoshi überwiegend seitwärts, nur vereinzelt geht es nach vorne oder hinten.

Dennoch lässt sich in einem dreidimensionalen Raum interagieren. Auch an den Seitenrändern finden sich Objekte, die Yoshi mit seinen Eiern abwerfen kann. Die bekommt der Dino wie gewohnt, wenn er Gegner wie die Shy Guys schluckt. Hinter den Objekten verstecken sich dann Münzen oder Grinseblumen, die maßgeblich für den Spielfortschritt sind. Nur mit ihnen lassen sich auf der Karte neue Regionen freischalten, in deren Levels zum Schluss die begehrten Traumjuwelen zu finden sind.

Gerade zu Beginn hüpft es sich ziemlich leicht durch die einzelnen Levels. Davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen, der Schwierigkeitsgrad zieht noch deutlich an – und stellt ab einem gewissen Punkt auch erfahrenere Spieler vor Herausforderungen. Dabei bietet „Yoshi’s Crafter World“ verschiedene Elemente mit Zeit- und Geschicklichkeitsspielen; vereinzelt sind auch kleinere Rätsel zu lösen oder Minispiele zu bestreiten. Das ist alles durchdacht und bringt die notwendige Abwechslung in den Spielfluss. Auch zu zweit bietet es sich an, die Level gemeinsam zu erkunden. Erhöhten Wiederspielwert garantieren Zusatzmissionen sowie weitere Aufgaben auf der Rückseite der Level.

Besonders positiv sticht dabei die Grafik heraus. Die Figuren sind so plüschig gestaltet, dass man sie am liebsten knuddeln würde. Die farbenfrohe, bunte Welt passt in die Umgebung und spricht in Kombination mit der Papp-Optik vor allem die jüngere Zielgruppe an. Gleichzeitig gerät sie nicht zu kitschig, sodass auch ältere Spieler noch Gefallen daran finden. Dagegen wurde an ansprechenden Tonelementen gespart, Dialoge gibt es nur Schriftform und auch die Hintergrundmusik dudelt so vor sich hin. Davon abgesehen ist Good-Feel ein stimmiger Titel für die breite Masse gelungen.

Story: 3/7

Grafik: 6/7

Ton: 3/7

Steuerung: 6/7