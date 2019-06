"Dauntless" überzeugt mit einem ausgewogenen und vielfältigen Kampfsystem, vernachlässigt jedoch fast alle anderen relevanten Aspekte. (Phoenix Labs)

Bremen. Die Jagdsaison ist eröffnet! Mit „Dauntless“ schickt das kanadische Entwicklerstudio Phoenix Labs seinen Debüt-Titel an den Start. Zwar erst 2014 gegründet, beschreibt sich das Team selbst als sehr ambitioniert. Nicht weniger als neue Blockbluster, AAA-Titel, wollen sie auf den Markt bringen: „Mehrspieler-Erfahrungen für Spieler, um bleibende, erinnerungswürdige Momente über Jahre hinweg zu schaffen.“

In die Geschichte des kostenfreien Rollenspiels wurden dabei offenbar nur wenige Ressourcen investiert. Bei einem Rekruten-Übungsflug stürzt der Spieler aus dem Schiff und muss anschließend das erste Monster bezwingen; vor denen muss die Welt beschützt werden. Anschließend geht es zurück nach Ramsgate, der Basis. Hier warten mehrere computergesteuerte Charaktere, die dem Spieler neue Aufgaben stellen oder Waffen und neue Ausrüstung verscherbeln wollen. In der Charakter-Erstellung geht „Dauntless“ mit der Zeit: Auch ein neutrales Geschlecht ist auswählbar.

Optisch mutet das alles schick an, der Comic-Stil erlaubt so manche verwaschene Textur, und das Aussehen des Charakters lässt sich auf vielfältige Weise anpassen. Allerdings wirkt das alles schnell leblos und mangels Abwechslung monoton; regelmäßige Ruckler zeugen zudem davon, dass technisch noch nicht alles ausgereift ist. Die Behemoths, wie die Monster heißen, kommen dagegen in unterschiedlicher Aufmachung daher. Viel wichtiger sind jedoch die unterschiedlichen Fähigkeiten. Denn diese auf Instanzen basierten Kämpfe für bis zu vier Spieler online gilt das Hauptaugenmerk von „Dauntless“, das auch plattformübergreifend spielbar ist. Minutenlang muss man sich an ihnen abarbeiten, um sie bezwingen, neue Level zu erreichen und neue Gegenstände zu erhalten. Das Kampfsystem wirkt dabei ausgereift und die angelegte Ausrüstung wirkt sich spürbar auf das eigene Kampfverhalten aus. Zumal auch die Gegner mit immer wieder neuen Eigenschaften ausgestattet wurden.

Gerade für Anfänger dieses Genres ist „Dauntless“ attraktiv, da es kompakt daherkommt. Auf einen aufwendigen Fähigkeitenbaum mit viel taktischen Überlegungen verzichten die Entwickler. Die strategische Ausrichtung erfolgt ausschließlich über die Ausrüstung und Waffen sowie Zellen, mit denen die Fähigkeiten noch ergänzt werden. Positiv fällt auch die musikalische orchestrale Inszenierung zu Beginn auf, die sofort in die Fantasiewelt zieht. Später produzieren allerdings die Waffen die lauten Töne.

Mit derzeit mehr als zehn Millionen Spielern stehen die Chancen für „Dauntless“ gut, ein Publikumsliebling zu werden. Für die große Bühne der AAA-Titel reicht das aktuell allerdings noch nicht. Dafür sind vergleichbare Großproduktionen wie „Monster Hunter: World“ aufwendiger inszeniert.

Bewertung:

Story: 2/7

Grafik: 5/7

Ton: 4/7

Steuerung: 6/7