In der "Discovery Tour: Ancient Greece" lassen sich Orte wie die Akropolis auch aus der Vogelperspektive erkunden. (Ubisoft)

Bremen. Mit „Assassin’s Creed“ hat der französische Videospiel-Entwickler und -Publisher Ubisoft im Jahr 2007 eine der inzwischen erfolgreichsten Videospielreihen herausgebracht. Mehr als 90 Millionen Spieler weltweit sollen die elf Hauptspiele in ihren Bann gezogen haben, hinzu kommen Ableger, Romane, Comics sowie ein Spielfilm. Zuletzt überzeugte „Assassin’s Creed: Odyssey“ die Kritiker mit einem Szenario im Peloponnesischen Krieg.

Mit der „Discovery Tour: Ancient Greece“ hat Ubisoft seinem jüngsten Ableger nun wie schon dem im alten Ägypten spielenden Vorgänger eine besondere Erweiterung spendiert: ein Educational-Game. Für Besitzer des Haupttitels ist die Entdeckungsreise ins antike Griechenland kostenlos verfügbar, die Erweiterung kann aber auch einzeln erworben werden. Sie führt den Spieler in ein virtuelles Freilichtmuseum, das von Historikern kuratiert wird. Das Kämpfen und Siegen wie auch das Gameplay selbst rücken dabei in den Hintergrund und dienen lediglich der interaktiven Bewegung durch die riesige Welt. Entsprechend einsteigerfreundlich ist das Spiel, dürfte also auch für Geschichtsinteressierte, die wenig bewandert an Gamepad oder Maus und Tastatur sind, eine Erwägung wert sein.

In 30 Touren erkundet der Spieler historische Stätten wie die Akropolis oder die Athena Agora, lernt etwas über die spartanische Kindererziehung und die großen Schlachten oder beschäftigt sich mit dem Alltag, der Politik und Philosophie, Kunst, Kultur und Mythen dieser Zeit. Wahlweise lässt es sich auch auf eigene Faust durch die Spielwelt ziehen, um besondere Orte zu entdecken. Dabei führen historische Persönlichkeiten durch das Geschehen.

Das Konzept ist durchaus gelungen. Vergleichbar mit einem Audio-Guide in einem Museum kommen in der „Discovery Tour: Ancient Greece“ auch visuelle Elemente hinzu, ergänzt um den – fast vernachlässigbaren – Faktor der Interaktivität. Gerade die Kameraführung, die mal ins Detail geht, mal mit Panoramaaufnahmen einen Überblick verschafft, zieht eindrücklich ins Geschehen. Per Knopfdruck lässt sich die Welt auch aus der Vogelperspektive erkunden. Fotos realer Fundstücke und Orte sowie Hintergrundinformationen in Textform ergänzen das virtuell Gesehene. Zum Ende der Touren gibt es dann kurze Quiz-Einheiten, in denen das Gelernte unter Beweis gestellt werden muss. Schade allerdings, dass die Touren zwar von unterschiedlichen Charakteren präsentiert werden, es während des Rundgangs aber die immer gleiche Stimme ist, die aus dem Off erzählt. Auch innerhalb der Stationen hätten diese Charaktere mehr eingebunden werden können, um den Dokumentationsstil etwas aufzulockern.

Trotzdem wird deutlich, mit welcher Demut die Entwickler der Assassin’s-Creed-Reihe den Schauplätzen der Hauptspiele begegnen. In denen vermischen sich bekanntlich reale Ereignisse und Gegebenheiten mit den fiktiven Elementen um die Saga von Templern und Assassinen. Sich mit den Originalspielen beschäftigt zu haben, ist deshalb nicht notwendig. Auch so können Spieler mit „Discovery Tour: Ancient Greece“ ihren Spaß haben.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 6/7

Grafik: 4/7

Ton: 4/7

Steuerung: 5/7