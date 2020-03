Das Paradies ist verloren, und auch seine Freundin ist weg. Waldgeist Ori tut alles, um sie wiederzufinden und belebt dabei gleichzeitig den Wald Niwen wieder. (Xbox Game Studio)

Bremen. Der Waldgeist ist zurück. Mit „Ori and the Will of the Wisps” liefern die österreichischen Moon Studios den Nachfolger des preisgekrönten Abenteuers. Noch größer, noch besser, noch lebendiger soll der Folgetitel fünf Jahre nach dem Original daherkommen. Tatsächlich ist ein beeindruckendes Werk entstanden.

Die Hauptgeschichte tritt dabei schnell in den Hintergrund. Bei einem Flug mit der Eule Ku stürzt der Waldgeist ab und muss seine Freundin wiederfinden. Dabei ergeben sich einige Mysterien rund um den Wald Niwen und Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Einst ein lichtdurchflutetes und buntes Paradies, haben sich Finsternis, böse Kreaturen und Dornenbüsche über den Ort gelegt und die ursprünglichen Bewohner verdrängt. Auf der Suche nach seiner Freundin verhilft der Waldgeist der Natur zu ihrem alten Glanz, bringt etwa eine alte Wassermühle zum Laufen, um Flüsse und Seen zu reinigen.

Dieses Jump-'n'-Run-Abenteuer ist märchenhaft inszeniert und auch nach mehreren Stunden noch immer ein Hingucker. Das ist unter anderem den abwechslungsreichen Umgebungen und einer sich wandelnden Spielwelt zu verdanken. So lohnt es sich, auch alte Schauplätze neu zu erkunden. Zahlreiche Nebenmissionen und die Dialoge mit den Bewohnern schaffen in dieser Kombination eine Bindung nicht nur zum eigenen Charakter, sondern zur gesamten Spielwelt. Daraus lässt sich so mancher Appell an die Menschheit für ein Leben in Einklang mit der Natur lesen.

Hinzu kommt im Vergleich zum Vorgänger eine neue Kampfmechanik, die selbst erprobten Spielern einiges abverlangt. Mit aktiven und passiven Fähigkeiten lässt sich der Spielstil den eigenen Vorlieben und den Herausforderungen anpassen – damit gestaltet sich „Ori and the Will of the Wisps“ stets abwechslungsreich und erfordert taktisches Verständnis. Abgesehen von den Kämpfen gilt es immer wieder, Rätsel zu lösen, um voranzukommen. Einige der Elemente und Mechaniken erinnern etwa an die „Rayman“-Titel oder „Child of Light“. Der britische Komponist Gareth Coker hat begleitend dafür erneut die passenden Orchesterklänge parat.

In seiner umfangreichen Pracht offenbart das Spiel allerdings so manche Schwäche. Stellenweise haben sich die Entwickler offensichtlich übernommen: Teilweise fällt es trotz Karte schwer, sich in der großen Spielwelt zu orientieren und das nächste Ziel zu finden. Da sind Geduld und Zufälle gefragt. Bei den technischen Mängeln ist der Spieler dagegen machtlos. Lange Ladezeiten, sekundenlange Hänger bis hin zu Spielabstürzen lindern den Spielspaß erheblich. Nur gut, dass „Ori and the Will of the Wisps“ in kurzen Zeitabständen automatisch speichert.

Zumindest die letztgenannten Makel dürften sich in den kommenden Wochen noch beheben lassen. Angesichts der Altersfreigabe ab zwölf Jahren eignet sich „Ori and the Will of the Wisps“ ebenso für ein jüngeres wie für ein erfahrenes Publikum. In der Rangliste zum Videospiel des Jahres wird es sicher einen der vorderen Plätze belegen.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 7/7

Ton: 6/7

Steuerung: 4/7