Bremen. Irland im Jahr 1993 – die Zeiten sind gänzlich andere als heute. In Achill, der größten Nebeninsel im Westen des Landes, sind beispielsweise Heizdecken noch wenig verbreitet. Stattdessen bieten Wärmflaschen in kalten Winternächten Abhilfe. Kleine Einblicke wie diese, aber auch größere bietet die Graphic Novel „If Found…“ des irischen Entwicklerstudios Dreamfeel.

Zum Jahresende beginnt die Protagonistin Kasio damit, ihr Tagebuch zu vernichten und ihre Erinnerungen auszulöschen. Genau hierin besteht der interaktive Teil des Bildromans: Über den Bildschirm wischen, bis die Erfahrungen verfliegen. Erst zum Ende hin lässt „If Found…“ den Spieler auch selbst eine Geschichte schreiben.

Ein Videospiel, das so stringent und linear auf das Geschichten erzählen abzielt, kommt ohne eine tragende Handlung nicht aus. Das gelingt der irischen Designerin Llaura Ash McGee als Kopf hinter dem Projekt tatsächlich. Mit „Curtain“ hatte sie bereits im Jahr 2014 gemeinsam mit dem Dreamfeel-Studio einen preisgekrönten Nischen-Hit über Gewalt in Beziehungen gelandet.

Mit fein ausgearbeiteten Charakteren und einer lebensnahen Rahmenhandlung schafft McGee eine intime Atmosphäre in einer Coming-of-Age-Geschichte; also einer Erzählung über eine heranwachsende junge Frau. Bei ihrer Rückkehr von der Stadt in die Heimat tauchen bei der Studentin unerwartete Konfliktherde auf: Der Streit mit der Mutter über Lebensführung und Berufswahl, das Kennenlernen neuer Freunde und auch das Thema Sexualität treiben eine intime, tiefgründige Erzählung über Kasios letzte 28 Tage voran. Ein zweiter Handlungsstrang zeigt sie als Astronautin, die gerade in ein Schwarzes Loch gezogen wird.

Visualisiert wird diese oft in Grautönen gehaltene Erzählung von der ebenfalls irischen Zeichnerin Liadh Young. Mit ansprechenden Bleistiftzeichnungen kommt hier der Comic-Stil gut zur Geltung. Zusammen mit der elektronischen Musik entsteht das Gefühl, tiefe Einblicke in Kasios Leben zu bekommen, während ihre Erinnerungen allmählich ausgelöscht werden. Designerin McGee verriet auf Anfrage eines Spielers, dass es sich nicht um eine Autobiografie handele, sie aber durchaus eigene Erfahrungen und Emotionen einfließen ließ. Auch dadurch lässt sich die detaillierte und authentische Handlung erklären.

Als reines Videospiel betrachtet und auf entsprechenden Plattformen vermarktet, mangelt es „If Found…“ allerdings an einem zentralen Aspekt: der Interaktivität. Das dauernde Wischen erschöpft sich schnell; als würde man in einem Heft fünfmal blättern müssen, um den nächsten Dialog zu lesen und mehr über die Handlung zu erfahren. Trotz des interessanten Ansatzes haben hier andere narrative Spiele – auch Graphic Novels – höhere Maßstäbe gesetzt.

Weitere Informationen

Story: 6/7

Grafik: 5/7

Ton: 4/7

Steuerung: 1/7