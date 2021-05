Mit Regen, Blitz, Wind und Schnee vermiest die Wolke in "Rain on Your Parade" den Menschen ihren Alltag und versucht, die Natur zu schützen. (Unbound Creations)

Comedy funktioniert auch im Videospiel: Mit „Rain on Your Parade“ nimmt das Entwicklerstudio „Unbound Creations“ um den Polen Jakub Kasztalski nicht nur das eigene Werk aufs Korn, sondern übt so manche Branchenkritik.

Eigentlich mehr auf sozialkritische Inszenierungen fokussiert, hat sich das Team nun eine Auszeit von der harten Kost genommen. Als Wolke ist das vorrangige Ziel in diesem Titel, den Menschen den Tag zu vermiesen - daher auch der deutsche Namenszusatz „Sieben Tage Regenwetter“. Für dieses Konzept haben die Entwickler vorab zahlreiche Auszeichnungen im Indie-Bereich gewonnen.

Die Eigenbezeichnung von „Rain on Your Parade“ als „dummes Spiel“ lässt zunächst vermuten, dass die Köpfe dahinter selbst nicht mit den größten Ansprüchen an das Konzept gegangen sind. Nach den ersten Leveln wird jedoch klar: Hier steckt doch mehr dahinter.

Aufgemacht als Märchen - eine Geschichte, die ein Großvater seinem Enkel erzählt - bricht die Wolke auf zu einer Reise. In Seattle, wo es nie aufhört zu regnen, soll sie auf paradiesische Zustände treffen und sich vollends ausleben können. Auf dem Weg dahin muss sie verschiedene Aufgaben lösen, neue Fähigkeiten lernen und Widersachern trotzen.

Das Konzept, auf verschiedenen Wegen Menschen zur Verzweiflung zu treiben, erinnert zunächst an das Gänseabenteuer „Untitled Goose Game“. Die Weltreise der Wolke wirkt jedoch trotz des simplen Erscheinungsbildes durchdachter. Neben Referenzen zu Videospielklassikern wie „Counter Strike“ oder „Frogger“ bedienen sich die Entwickler auch anderer Genres und streuen etwa Schleich-Level ein.

In den Text-Dialogen positionieren sie sich offensiv gegen so manche branchenübliche Praxis. Mikrotransaktionen, Premium-Währungen, kostenpflichtige Zusatzinhalte für noch höhere Profite - das soll es mit ihnen nicht geben. Wer „Rain on Your Parade“ kauft oder über ein Game-Pass-Angebot spielt, der bekommt das volle Paket. Inhalte und Boni werden freigespielt, nicht erkauft, so die klare Botschaft.

Solche Seitenhiebe frischen die Geschichte auf. Zumal der gelegentliche Wechsel ins Kinderzimmer eine Meta-Ebene öffnet und den Aufbau einer gelungenen Erzählung erläutert. Die einzelnen Abenteuer sind durchaus kurzweilig und bieten trotz kleinerer Logikschwächen abwechslungsreiche Aufgaben. Optisch wären sicher ein paar mehr Details möglich gewesen, ein fröhlicher Soundtrack und eine solide Steuerung bieten dafür mehrere Stunden Spielfreude und leichte Unterhaltung. Wobei eine Wolke, die eine konsumgetriebene Gesellschaft zuregnet, Geschäftsräume verwüstet, Äcker zerstört und Wälder vor Jugendlichen schützt, angesichts des Klimawandels trotz aller Comedy sozialkritische Töne hat.

Weitere Informationen

Story: 4/7

Grafik: 3/7

Sound: 4/7

Steuerung: 4/7