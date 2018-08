Die prächtigen Blüten der Dahlien sollte man nicht übergießen. Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Wer Dahlien (Dahlia x hortensis) im Garten hat, braucht fast keine anderen Blumen mehr - so vielfältig in Form und Farbe sind die unermüdlich blühenden Knollenpflanzen.

Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) empfiehlt, den schmucken Blumen im Hochsommer noch einmal ordentlich Futter zu geben. Eine gute Gabe Kompost gibt ihnen genug Kraft für eine intensive Blütezeit.

Zusätzlich empfiehlt es sich, Verblühtes regelmäßig zu entfernen. So steckt die Pflanze ihre Kraft in neue Blüten und nicht in die Samenbildung.

Ein prächtiger Dahliengarten braucht etwas gärtnerische Pflege. Ihre dicken Knollen speichern zwar viel Wasser, in der Blütezeit ist regelmäßiges Gießen trotzdem anzuraten. Dabei sollte das Wasser nicht über die Blüten laufen, erklärt der BDG. Vor den ersten Frösten müssen die Pflanzen zurückgeschnitten und die Knollen ausgegraben werden. Erst im frostfreien Frühjahr dürfen sie dann wieder ins Freie.